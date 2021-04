Anglie se bojí mutací ze zahraničí, zakazuje přílety z řady dalších zemí

Průběžné zpravodajství:

2. 4. 2021

V ČR stále umírají obrovské denní počty lidí





Ve čtvrtek 1.4. bylo v ČR zaznamenáno dalších 6207 nových denních nákaz. V ČR do 1.4. zemřelo 26 765 lidí, to je denní nárůst o 179 mrtvých. V nemocnicích je 7 052 lidí. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 545 865 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE



52 551 osob, je to mírný nárůst, ale je to stále málo, ČR musí očkovat půl milionu lidí týdně. Ukončeno bylo očkování u

29 879 osob, celkem bylo proočkováno 1 762 007689 dávek.











- Bangladéš, Keňa, Pákistán a Filipíny budou od pátku 9, dubna přidány na seznam zakázaných zemí. Osoby, které byly v těchto zemich v předchozích 10 dnech, nebudou mít přístup do Británie. Britští a irští občané ano, ale budou muset jít na 10 dní do karantény ve vládou schváleném hotelu a zaplatit za to 1500 liber. Většina zakázaných zemí je kupodivu v Africe a na Blízkém východě, přestože v pandemii jsou na tom nejhůře Maďarsko, Bulharsko, ČR a Makedonie.- Hlavní britský vládní zdravotník profesor Chris Whitty varoval, že je nerealistické si myslet, že zakazování vstupu do Británie zabrání pronikání nových nebezpečných variant. Sars-Cov2 bude s námi trvale a budeme se podle Whittyho muset naučit s ním žít jako s chřipkou a zvládat ho jako chřipku. Každé rozvolnění karanténních opatření povede k zvýšení čísla R nad 1 a povede k zvýšení rizika šíření nákazy a nových variant. Ve špatném roce umírá v Británii na chřipku 20 000 až 25 000 lidí (na covid ovšem už zemřelo v Británii více než 150 000 lidí, lži na Facebooku, že "smrtnost na covid není horší než u chřipky" jsou nesmysly) a podle Whittyho bude muset udělat společnost v budoucnosti taková opatření, aby trvalý počet mrtvých na covid zvládala. Whitty také varoval, že důvody, proč se nákaza šíří, nejsou jednoduché a závisejí na celé řadě často nepředvídatelných faktorů. Je pravděpodobné, že do dvou let "bude k dispozici široké portfolio vakcín proti nejrůznějším variantám covidu". ZDE