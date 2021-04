"Průmysl živí zdravotnictví." Skutečně?

Tyto výroky mimo jiné implikují, že průmysl se tu obejde bez vzdělaných a zdravých lidí, což jednak není pravda a také to vypovídá o mindsetu těch nahoře, kteří nás drží vlastně pořád dole, a přenáší se to do nízké přidané hodnoty a mezd řady odvětvích. Jsou to výroky "účetního" charakteru a dokládají českou krátkozrakost v této krizi.





Též to jaksi implikuje to, že utracené peníze za služby, které díky běžícímu průmyslu musí být déle zavřené, jsou něco horšího, než peníze utracené za auto.





Též to ignoruje obrovské negativní dopady lockdownu na psychiku lidí a jejich budoucnost.

Je zřejmé, že část průmyslu se zavřít z technických důvodu nedá, ale je třeba stále připomínat, že na jaře klesl počet odpracovaných hodin na 6 týdnů o 40 procent a větší část dotoval stát.