Putin zůstane u moci zřejmě až do roku 2036

6. 4. 2021

Vladimír Putin podepsal zákon, který mu umožní, aby kandidoval na ruského prezidenta ještě dvakrát, takže může prezidentem potenciálně zůstat až do roku 2036. Přepsal ústavu způsobem, který jeho kritikové označují za "brutální uchvácení moci".Putin v Rusku vládne od roku 2000 a pokud skutečně zůstane u moci do roku 2036, bude tam vládnout déle než Stalin, který byl u moci 29 let. Putin by se tak stal nejdéle Rusku vládnoucí osobou od doby ruského carského mocnářství.Někteří komentátoři si myslí, že Putin si prostě nedokázal zajistit spolehlivého nástupce a také zajistit, aby byl on i jeho příbuzní po odchodu do důchodu v bezpečí. Nový zákon také poskytuje Putinovi i Medveděvovi imunitu před trestním stíháním. Prezidentské funkční období bylo také prodlouženo na šest let. Nynější Putinovo funkční období skončí r. 2024.Podrobnosti v angličtině ZDE