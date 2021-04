"Bláboly jak v Severní Koreji." BBC terčem ostré kritiky za své vysílání k úmrtí královnina manžela

10. 4. 2021 / Jan Čulík



Společnost BBC je zahlcena vlnou stížností za své vysílání k pátečnímu úmrtí prince Filipa, manžela královny Alžběty, až tak, že byla nucena zprovoznit speciální server pro stížnosti proti tomuto vysílání. Po zuřivých protestech ultrapravičáků tu stránku pro stížnosti zase zrušila. Nezveřejnila, kolik stížností obdržela.



Televizní diváci v Británii hromadně vypínali své rozhlasové a televizní přijímače, když se televize BBC rozhodla zrušit vysílání na všech svých více než pěti televizních okruzích a nahradit ho jednotnými eulogiemi na zemřelého prince Filipa. Něco velmi podobného učinila i se svými rozhlasovými stanicemi.



Důležitou roli také hraje pokračující boj mezi BBC a Johnsonovou vládou o budoucí financování této organizace. Nový generální ředitel BBC Tim Davie, známý svou podporou konzervativců, se snaží bránit BBC před tlakem Johnsonovy vlády, že prý BBC není "dostatečně vlastenecká".







Pravičáci zuří, že BBC otevřela novou stránku pro stížnosti na vysílání po úmrtí prince Filipa. Dokazuje to, jak je BBC "zrádná".



Klobouk dolů před sobotním pořadem rozhlasu BBC Radio 4, kam telefonují posluchači po vysílání páteční reprízy diskusního pořadu politiků. Pořad dal prostor asi pěti posluchačům, kteří tvrdě a nevybíravě kritizovali rozhodnutí BBC zrušit své normální vysílání a všechny diváky a posluchače obtěžovat jen nadšenými referáty o zemřelém princi Filipovi. "Nedělejte z nás blbce," kritizovala jedna posluchačka. Jiný posluchač konstatoval: "Je mi jasné, že v této společnosti žije velká část lidí, kteří měli prince Filipa rádi a sympatizovali s ním. Mají samozřejmě plné právo na to vyjádřit tento svůj názor. Ale proč máme slyšet jen to a proč to máme slyšet jednotným hlasem na všech rozhlasových a televizních okruzích?" Jeden posluchač ostře napadl moderátora pořaduChrise Masona, který také předtím moderoval diskusi politiků, s tím, jak je možné, že BBC věnovala celých padesát minut diskusního pořadu politiků jedinému tématu, totiž úmrtí prince Filipa. "Je to ostudné, měl byste se stydět, ztratil jste ve mně posluchače, už si váš pořad nikdy nepustím," sdělil Chrisu Masonovi telefonem do studia muž. Jiný posluchač napsal na Twitteru to, co moderátor přečetl ve studiu: "Bláboly jak ze Severní Koreje." Říkám, klobouk dolů před tímto pořadem BBC. Nemyslím si, že by Česká televize či Český rozhlas věnovali čtvrthodinu ze svého pořadu názorům diváků, kteří její pracovníky ostře kritizovali, že to jsou idioti.Slyšel jsem jen posledních cca dvacet minut diskusního pořadu Any Questions, protože, skutečně, ani já nemám sílu poslouchat nekonečné rozhlasové oslavy prince Filipa. Nicméně, musím říct, že ten konec té diskuse byl relativně zajímavý. Účastnili se jí i historikové a poukazovali na to, že v současnosti - po brexitu - je naprosto destabilizována britská identita. Angličané nevědí, kým jsou, netuší, zda se mají spolčovat s Evropskou unií nebo se snažit lézt kamsi Spojeným státům, jsou obětí nostalgie po neexistujícím britském impériu a sama země se jim rozpadá: Skotsko usiluje o nezávislost, teď se k němu víceméně přidává i Wales, a Severní Irsko bude zřejmě začleněno do Irské republiky. V této době absolutní nejistoty byla anglická monarchie pro Angličany jediným zůstávajícím pevným bodem, tvrdili historici, poznamenává Jan Čulík.K věci píše Guardian: Hlavní britské terestrické televizní okruhy BBC1 a BBC2 zrušily v pátek večer svůj normální vysílací program a jednotně, zároveň na všech programech, vysílaly předtočené eulogie od dětí prince Filipa.Britští televizní diváci na to nereagovali pozitivně. Televizní stanice BBC1, k níž se Britové obracejí v době celonárodních krizí, naopak přišla o 6 procent svých diváků. Pro BBC2 bylo rozhodnutí přejít k vysílání jediného televizního programu oslavujícího prince Filipa naprosto katastrofální: BBC2 přišla o celé dvě třetiny svých diváků a v 66 milionovém národě ji v pátek večer sledovalo pouze 340 000 lidí! Komerční televize ITV utrpěla stejný pokles sledovanosti poté, co v pátek zrušila svůj pravidelný program a vysílala jen eulogie na prince Filipa.Jediná televize Channel 4 to neudělala a vysílala v pátek svůj normální pořad. Nejsledovanějším pořadem v celé Británii byl v pátek večer Gogglebox na Channel 4, na který se dívalo 4,2 miliony diváků. Gogglebox je pořad v němž televizní kamery snímají rodiny divající se na televizi a zaznamenávají jejich komentáře před obrazovkou. Je to nesmírně komické.Televizní okruh BBC 4 zrušil vysílání sportovních přenosů a nahradil je titulkem, doporučujícím divákům, aby se dívali na pořady o princi Filipovi na BBC 1. Televizní okruh pro děti CBBC přestal vysílat televizní pořady pro děti a nahradil je titulkem, doporučujícím, aby se děti začaly dívat na zprávy.BBC zjevně selhala ve svém pokusu přimět celou zemi věnovat se smutku nad úmrtím příslušníka anglické monarchie v době, kdy je obec diváků a posluchačů nesmírně rozrůzněná a lidi nejsou ochotni dodržovat povinnou úctu k autoritám.BBC se brání, že reagovala svými vysíláním na náladu veřejnosti a na signály, které jí sdělovali občané, mezi nimiž byl zjevně Filip relativně populární. Podle některých komentátorů má BBC trauma z roku 2002, kdy zemřela královnina matka, a BBC po její smrti ostře kritizoval pravicový tisk, že BBC prý neprojevila dostatečné množství úcty.Problémem pro BBC je nyní, kdy se vrátit k normálnímu vysílání a co si počít s vlnou stížností od veřejnosti. Dalším problémem je, jak řešit to, že mnoho jejích diváků a posluchačů má jiné zájmy než smrt prince Filipa. Už v pátek odpoledne byla na stránkách BBC nejčtenější úplně jiná zpráva: o úmrtí rappera DMX.Podrobnosti v angličtině ZDE