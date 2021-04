Kříže za oběti covidu, podle Staroměstského náměstí, polská policie ve Varšavě zlikvidovala

Mezitím v Absurdistánu 171:

13. 4. 2021 / Tomasz Oryński

Další úspěch polské vlády! Včera, v pondělí 12. dubna, dorazil premiér Morawiecki do Katovic, aby tam otevřel nově vybudovaný kruhový objezd a tunel. Pronesl projev o tom, kolik peněz jeho vláda vydává na budování místních silnic. Místní lidé byli překvapeni, ale ne čísly, která Morawiecki zmiňoval. Naopak, dívali se na něj v nevíře a přemýšleli, co to tam ten člověk sakra dělá: ústřední vláda na ten projekt nepřispěla ani halířem - ze 100 milionů zlotých, které tento projet stál, pocházelo 72 milionů z EU a zbytek zaplatilo město . A řidiči ho už užívají od prosince…

Adam Bodnar je pro PiS příslovečným trnem v zadku. Ombudsman pro občanská práva je jedinou institucí, kterou PiS ještě ani částečně neovládá. Bodnarovo funkční období skončilo v září loňského roku a situace zůstává nevyřešena. Strana PiS by jej chtěla nahradit nějakým svým stranickým nohsledem, stejně jako zničila Ústavní soud, ale protože přišla o většinu v Senátu, je to nemožné.









Na druhou stranu PiS nedovolí opozici jmenovat někoho nezávislého - jako je renomovaná právnička v oblasti lidských práv Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, která poté, co byla několik měsíců týrána parlamentem, svou kandidaturu stáhla. Strana PiS se rozhodla prolomit tuto patovou situaci pomocí loutkového Ústavního soudu, který ovládla, a tak tamější Julia Przyłębska a její "Ústavní soud" zinscenovaly pokus prohlásit prodloužení Bodnarova funkčního období za protiústavní.





Sledování této žalostné show je smutné, protože Bodnar, který byl požádán, aby před tribunálem Przyłębské vystoupil, naprosto intelektuálně dominuje svými právními znalostmi nad těmito oponenty. Jeho kroky - například požadavek, aby měl právo nahlédnout do dokumentů, na které Przyłębska odkazuje - ji prostě zmátly a politici ze strany PiS otevřeně přiznávají, že tvrdí, že prodloužení Bodnarova funkčního období je protiústavní, jen proto, že PiS nemá většinu v Senátu, což znemožňuje jmenování nového veřejného ochránce práv, takového, jakého by chtěli.







V době, kdy toto píšu, bylo řízení odročeno, ale jelikož Przyłębska jmenovala do "Ústavního soudu" pouze loutky PiS, je nepravděpodobné, že by jeho rozhodnutí bylo proti vůli Kaczyńského. Protože strana PiS rozhodla: pokud Poláci nemohou mít ombudsmana pro občanská práva, který by je nebránil před PiS, pak žádného mít nemohou.



Ale pro PiS bylo samozřejmě nejdůležitější událostí 11. výročí (nebo, jak to oni nazývají 132. měsíční výročí) havárie ve Smoleńsku. Pokud věříme filmu, zveřejněnému „subkomisí pro vyšetřování smolenské katastrofy“ Antoniho Macierewicze, šlo o atentát. Nikdo nebyl sice otevřeně obviněn, ale film nás nenechává na pochybách, že Donald Tusk a ruské tajné služby jsou všude kolem nás.





Analýza „průniku“ dokazuje, že do letadla byly prý umístěny dvě bomby. Ta první odřízla jedno z křídel, což způsobilo, že se letadlo obrátilo vzhůru nohama, a pak druhá explodovala v části pro cestující. Ruské řízení letového provozu mezitím záměrně polské letadlo směrovalo k zemi, takže stejně muselo narazit do země.







Komise nevysvětlila, proč by ruští letoví dispečeři měli za úkol směrovat letadlo, které mělo stejně explodovat, do země, nebo proč by někdo na palubu letadla umístil dvě bomby, z nichž by první letadlo jen ochromila a až druhá dokončila destrukci.









Hlasové záznamy z černé skříňky také nezachytily žádné zvuky výbuchu, piloti si zjevně také nevšimli, že jedno z křídel letadla bylo právě uraženo, ale komise (poprvé) zveřejnila nahrávky až do poslední vteřiny lety, s výkřiky umírajících lidí, což rozhněvalo rodiny obětí.





Líbí se mi nápad otevírání nových komunikací, s nimiž ten, kdo je otevírá, neměl absolutně nic společného, ​​když se stavěly - takže pokud potřebujete někoho na oslavu otevření, řekněme Trojského mostu v Praze, pak prosím počítejte se mnou! Jsem si jist, že mohu přednést pěkný projev, jímž vychválím sám sebe! Ale pochybuji, že se Morawiecki šel do Katovic pobavit. Zdá se, že se vládnoucí strana Právo a spravedlnost zoufale snaží přisvojit si alespoň nějaké úspěchy. Protože jí to v současnosti zrovna dobře nejde.Nejprve šlo o případ Ryszarda Czarneckého, europoslance PiS, který byl přistižen při falšování svých výdajů s cílem "odklonit" peníze z Evropského parlamentu. Teď mu právě bylo nařízeno, aby ty peníze vrátil - prý je to až 100 000 euro. Vyžádal si proplacení cestovného z míst v daleko větší vzdálenosti, než kde je jeho domov, nebo za jízdu autem, které bylo zešrotováno už před devíti lety. Neuvěřitelně optimisticky udal Evropský parlament jeho případ polské prokuratuře. Co se týče Czarneckého právních kroků, jimiž vyhrožoval proti těm, kdo ho obvinili z podvodů , zatím je ticho po pěšině.Ani skandál s ředitelem Státních lesů, který si koupil dům od své vlastní instituce a uplatnil si pro sebe na to slevu ve výši 95% ( viz kapitola z minulého týdne ) se nevyvíjí zrovna dobře. Nejen, že se strana PiS kompromituje tvrzením, že jde o fake news, ale hned poté ředitele za tuto "fake news" vyhodí z funkce, avšak k tomu ještě člověk, jímž ho nahradili, je široce považován za muže napojeného na ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra, stoupence strany PiS, který se takto snaží od PiS získat další moc (i když konečné rozhodnutí o jmenování nového ředitele polských Státních lesů dosud učiněno nebylo, ten nový muž je stále pouze prozatímním ředitelem).Pan prezident Duda také zaznamenal těžké časy Jeho tým pro sociální sítě zveřejnil obrázek, na kterém Duda mluví telefonem s jordánským králem, ovšem ti zatracení uživatelé internetu si povšimli, že kabel telefonu není zapojen do sítě, což vyvolalo všeobecný posměch. Prezidentův mluvčí se pak rychle snažil veřejnost ujistit, že telefon ve skutečnosti zapnutý byl pomocí jiné zásuvky na boku přístroje, která není na obrázku vidět. Ovšem skutečnost, že nikdo ani nepředpokládal, že by mohlo takové vysvětlení existovat, a veřejnost rovnou zahrnula prezidenta vlnou posměchu, dokazuje, že velká část polského národa sdílí názor spisovatele Jakuba Żulczyka, že Andrzej Duda je idiot.Největší rána však přišla od soudů. Některé jsou stále ještě nezávislé a jeden z nich podpořil protest Adama Bodnara, ombudsmana pro občanská práva, a pozastavil převzetí firmy Polska Press - společnosti, která ovládá většinu místního trhu s polskými médii - koncernem PKN Orlen, který ovládá polská vláda . Nyní budou námitky veřejného ochránce práv projednávány, protože, jak ombudsman správně zdůraznil, toto převzetí polského tisku vládní institucí by bylo velkou ranou pro svobodu sdělovacích prostředků v Polsku, a umožnilo by tak de facto monopol médiím ovládaným vládou.Veřejnost už bohužel nesdílí posedlost strany PiS havárií ve Smoleńsku. Věřící v atentát jsou otevřeně zesměšňováni, dokonce i veřejnými osobnostmi (například Radek Sikorski se ptá, zda, vzhledem k tomu, že nehoda nebyla náhoda, ale atentát, vrátí Marta Kaczyńska, dcera prezidenta Lecha Kaczyńského, odškodnění, které získala od pojišťovny, protože let proti atentátu pojištěn nebyl). Oslavy ve Varšavě také nebyly vítány, takže strana PiS musela jako obvykle zajistit silnou policejní přítomnost. Posily byly přivezeny z celé zeměa město bylo opět rozděleno policejními bariérami. Na střechách bylo vidět odstřelovače. Občané, kteří se shromáždili u smoleńského pomníku, byli násilně odstraněni , někteří z nich byli zatčeni.Vládní média věnovala svůj vysílací čas všemu, co souvisí s Kaczyńským (nebudu psát o výročí Smoleńsku, protože nechápu, jakou souvislost má živé televizní vysílání Kaczyńského návštěvy u hrobu jeho matky s havárií ve Smolensku). Vládní média také útočí na Donalda Tuska (který znovu poukázal na to, že organizaci svých cest zcela převzal Lech Kaczyński sám a že byl známý tím, že vyvíjel tlak na piloty).Jako obvykle, Kaczyński stojí nad zákonem. Může jít na hrob své matky s doprovodem více než deseti dalších lidí, zatímco obyčejní lidé se nemohou se svými blízkými rozloučit - na pohřeb je povoleno pouze 5 lidí, a to zahrnuje i pohřebníky. (Samozřejmě platí výjimka pro náboženské pohřby, zde je limitem jedna osoba na 20 metrů čtverečních - a platí to pouze pro vnitřní prostory.) Zatímco Kaczyński a PiS předváděli svou monstrózní každoměsíční podívanou, svůj hrobový tanec, policie provedla razii na svatbu, které se zúčastnilo 81 hostů, a rozpustila ji. Pořadatelé mohou čelit obvinění z „ohrožení veřejnosti epidemiologickým rizikem“ a mohou dostat až 8 let vězení. V Białystoku přinutila policie skupinu lidí, kteří se shromáždili ke cvičení venku - na protest proti zavírání tělocvičen - aby akci rozpustili.V Głogówě brutálně policie napadla účastníky napadeni jiného protilockdownového protestu. Na internetu široce kolovaly záběry policisty, který škrtil a bil ženu:Policie vysvětlila, že ženy, stejně jako další dva zadržení, se prý chovaly vůči policistům agresivně, ale záběry její situaci jen zhoršily, protože je na nich jasně vidět, jak skupina pokojně místo opouští a obrátila se vůči policii až po té, co jeden z policistů začal trhat oblečení jedné ženy. Teprve potom začili demonstranté křičet na policisty, aby „šli do prdele“ a jeden muž se také obrátil proti policii a požádal ji, aby ženu nechala na pokoji.Další setkání, při kterém nebylo dodržováno sociální distancování, se konalo ve svatyni Jasna Góra, kde se shromáždily stovky motorkářů na své každoroční pouť, což pobouřilo veřejnost. "Proč tam policie není?" - ptalo se několik lidí na mém kanálu na sociálních sítích.No, nedělejte si starosti. Policie tam byla a jedna policistka dokonce oslovila shromážděný dav. Zde je záznam:"Rád bych zde každého srdečně přivítala. Jsem velmi ráda, že i přes současnou situaci v zemi jsme se zde setkali v tak velkém počtu,“ říká. Tím tento týden končím, ukončím, lepší pointu dnes nemám.