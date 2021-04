Případ Kúdela: ČR se tvrdě propadá do intenzivního rasismu a rychle tím směřuje na východ

15. 4. 2021

Ondřeji Kúdelovi zakázala UEFA účast na deseti dalších zápasech za jeho rasistický útok proti Glenu Kamarovi z klubu Rangers. Kamara byl suspendován po dobu tří zápasů za to, že na Kúdelu fyzicky zaútočil v tunelu na stadiónu při drsném utkání evropské ligy na glasgowském stadionu Ibrox, který vyhrál pražský tým Slavie,Kamarův (slavný) právník Aamer Anwar charakterizoval trest pro Kudenu jako "absolutně minimální trest", který "zesměšňuje tvrzení UEFA, že prý bere rasismus vážně". Také informoval, že Kamara byl původně suspendován po dobu pěti zápasů, ale že po odvolání to bylo sníženo na tři zápasy.Útočník klubu Rangers Kemar Roofe byl suspendován po dobu příštích čtyř zápasů poté, co zaútočil na Ondřeje Koláře tak, že ten utrpěl během hry frakturu lebky. Klub Rangers byl také pokutován částkou 9000 euro za to, že nedokázal zvládnout své hráče.Roofe a obránce Leon Balogun bylo posláni mimo hřiště a tři další hráči dostali během bouřlivého utkání s klubem Slavia záznam.Skotská policie vyšetřuje obvinění z rasistických útoků a z fyzických útoků.Klub Rangers "přivítal" Kúdelovo suspendování. Konstatoval, že to "ospravedlňuje důkazy od Kamary" a "podtrhuje to závažnost verbálního útoku".Kúdela v prohlášení vydaném prostřednictvím svých právníků uvedl, že je svým suspendováním "překvapen" a že je "nevinen".Kúdelův právní tým se chce proti jeho suspendování odvolat a vyšetřování zpochybňuje.Předseda klubu Slavie Jaroslav Tvrdík konstatoval, že klub "toto rozhodnutí respektuje a omlouvá se Glenu Kamarovi za situaci, která zjevně způsobila utrpení jemu i jeho spoluhráčům". Dodal: "Dělám pozitivní kroky, aby se taková situace v našem klubu už nikdy neopakovala."Hlavní sportovní komentátor BBC Tom English charakterizoval Kúdelovo suspendování jako "absolutně nedostatečné". UEFA podle něho opakovaně neřeší projevy otevřeného rasismu. V případě Slavie se to stalo už po čtvrté. Tvrzení UEFA, že vážně bojuje proti rasismu, je urážka. Všichni správně uvažující lidé by měli být tímto uraženi.Podobné názory vyjádřili ve zprávě BBC i hráč Rangers Charlie Adam a bývalý manažer klubu Kilmarnock Alex Dyer.Dyer řekl: "Bojujeme proti tomuhle každý den. Kdyby se to stalo na ulici nebo v jakémkoliv zaměstnání, Ondřej Kúdela by byl propuštěn, ale UEFA to prostě zametla pod koberec."Podrobnosti v angličtině ZDE