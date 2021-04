Biden zatelefonoval Putinovi a v rozhovoru s ním požadoval deeskalaci napětí na Ukrajině

14. 4. 2021





Americký prezident Joe Biden navrhl uprostřed obav z hromadění ruských jednotek na ukrajinské hranici Putinovi vrcholnou schůzku v třetí zemi



Joe Biden telefonoval Vladimíru Putinovi a požadoval na něm, aby deeskaloval napětí s Ukrajinou uprostřed největšího hromadění ruských jednotek na ukrajinských hranicích od ruské anexe Krymu.

V úterním telefonátu Biden také navrhl, že by se s Putinem sešel v nadcházejících měsících v třetí zemi na prvním americko-ruském summitu od Putinovy schůzky s Trumpem v Helsinkách r. 2018.Podle Bílého domu naléhal Biden na Putina, aby zastavil hromadění ruských vojsk na ukrajinské hranici. Zdůraznil "neochvějnou podporu Spojených států ukrajinské suverenitě a územní celistvosti".K Bidenově telefonátu s Putinem došlo jen několik hodin poté, co generální tajemník NATO požadoval od Ruska, aby zastavilo hromadění vojsk na ukrajinské hranici. Označil to za "neospravedlnitelné, nevysvětlené a vysoce znepokojující". Ukrajina odhaduje, že se na rusko-ukrajinské hranici shromáždilo více než 80 000 ruských vojáků. Ukrajina se proto obává ruské invaze.Ruští političtí a vojenští činitelé z toho obviňují Spojené státy a NATO. Tvrdí, že Západ proměnil Ukrajinu "v sud prachu" a že vyvolal ruské hromadění vojsk.Zpráva Kremlu o Putinově telefonátu s Bidenem vynechala Bidenovo varování ohledně Ukrajiny. Ve zprávě se praví jen, že Putin hovořil s Bidenem o "vnitřní ukrajinské krizi". Rusko tvrdí, že se nepodílí na konfliktu na východní Ukrajině, i když tamější proruští separatisté jsou široce považováni za loutky Moskvy.Analytikové se neshodují v tom, co je cílem hromadění ruských vojsk na ukrajinské hranici, i když někteří ho vidí jako výzvu pro novou Bidenovu americkou vládu a jako Putinovo varování, aby Biden respektoval ruské zájmy.Biden také vyjádřil znepokojení nad ruskými hackerskými kampaněmi a nad zasahováním do zahraničních voleb. Kreml uvedl, že obě strany také jednaly o válce v Afghánistánu, o klimatické krizi a o vyjednávání o íránském jaderném programu.Biden navrhl americko-ruský summit s cílem vytvořit s Ruskem "stabilní a předpověditelný vztah, slučitelný s americkými zájmy". Žádné konkrétní datum však nebylo zmíněno.Cílem Bidenova telefonátu bylo, jak se zdá, úsilí zabránit katastrofě, nikoliv usilovat o utvoření přátelských vztahů s Putinem. Po telefonátu zhodnotila mluvčí Bílého domu situaci střízlivě: "Usilujeme o předpověditelnost a stabilitu. Neusilujeme ani tak o vytvoření důvěry jako o předpověditelnost a stabilitu," řekla tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki.Cílem telefonátu bylo rozptýlit rostoucí napětí mezi Ruskem a Západem. Ze satelitních záběrů vyplývá, že ruská výzbroj a dokonce i ruské balistické střely krátkého doletu bylo přesunuty na vzdálenost 240 km od ukrajinské hranice. Ruská rétorika je také agresivní. Vysocí ruští činitelé hovoří o tom, že budou muset zasáhnout na východní Ukrajině na obranu rusky mluvícího obyvatelstva.Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vedl krizové jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem uprostřed rostoucího znepokojení členských zemí NATO ohledně těchto vojenských přesunů.Podrobnosti v angličtině ZDE