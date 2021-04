Rozhovor Britských listů 377. Kdyby média informovala o osudech mrtvých, lidem by došlo, co jim způsobili mocní

1. 4. 2021

Během podzimní vlny pandemie zemřelo tolik lidí jako za heydrichiády













"To, že se u nás v médiích necitují ty individuální příběhy mrtvých, má jeden jediný důvod. A sice strach médií z toho, že kdyby ty příběhy opravdu citovali, lidem by došlo, do jaké tragédie naši mocní tuto zemi přivedli. Ta čísla jsou neutrální. Co se dělo v koncentračních táborech: Člověk byl nejdřív zbaven svého jména a dostal číslo. A přesně o to tady dneska jde. Lidé ztrácejí svá jména a jsou považováni za čísla. Tak to nejde dál. To není v pořádku. Každý člověk má mít svou důstojnost. A ta důstojnost má být zajištěna ústavou a je dána naším morálním řádem. Ve kterém se už dva tisíce let celá evropská společnost pohybuje a v níž důležitost jednoho každého lidského života je podmíněna právě velikonočním příběhem.







Tím, že naši mocní zvolili strategii, které se eufemisticky říká promořování, zpochybnili důstojnost lidského života. Tato strategie je chybná, tato strategie je nedůstojná lidského života a musí být kategoricky odmítnuta z hlediska morálního. Každý lidský život má před tváří Hospodinovou neopakovatelnou cenu a kdokoliv to zpochybňuje, dostává se na stejnou úroveň jako totalitární režimy. Je krutou pravdou, že během podzimní vlny pandemie zemřelo tolik lidí jako za heydrichiády. Za největší tragédii českých dějin. Je dobré o tom vědět, je dobré o tom mluvit a je dobré se proti takovému způsobu jednání výrazně ohradit.







Kapitáni průmyslu se brání jakýmkoliv možnostem, aby byly zastaveny podniky. Jakoby jim nešlo o lidské životy. Jakoby jim nešlo o to, že tam, u nich, pracují lidé. Jde jenom o zisk, jde o kšeft, a zde musím opakovat slova Prorokova: 'Zlato a stříbro jejich nepomůže jim v den soudu Hospodinova.'"







Velikonoční zamyšlení teologa a historika Richarda Vlasáka v rozhovoru s Janem Čulíkem. Vysílá se na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od Velkého pátku 2. dubna 2021.