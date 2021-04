"Naše děti také byly rukojmími": Přeživší z Beslanu zahájili solidární hladovku kvůli Navalnému

21. 4. 2021

"Teď, když je zdraví Navalného v kritickém stavu, pro nás není možné zůstávat stranou. Hrozně s ním soucítíme. Situace je taková, že vidíme, jak z člověka udělali rukojmí a ubíjejí ho. Naše děti v roce 2004 také byly rukojmími. Tehdy je nezachránili. A my prošli stovkami soudů, abychom pochopili, že v Rusku soudy nejsou. Křičeli jsme, že jestli po Beslanu státní moc na události nezareaguje, tak beztrestnost povede k novým zločinům."

"Všechno začalo Beslanem. A pokračuje to. Ale tehdy to velmi mnozí neviděli a nechápali. Teď začali chápat, že vznikl velmi nebezpečný režim - nebezpečný nejen pro občany Ruska, ale pro celé lidstvo. Je velká škoda, že to občanská společnost neslyšela."

Podle Kesajevové se Navalnyj "stal člověkem, který dokázal do vědomí milionů vnést poznání, co znamená putinská moc."

Nyní se podle údajů skupiny "Solidární hladovka s Alexejem Navalným" již připojilo 60 lidí. Původně ji vyhlásil moskevský biolog Nikolaj Formozov. Sám vědec zahájil hladovku 10. dubna a ve stejný den založil skupinu na Facebooku.

