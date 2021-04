První dávka vakcíny AstraZeneca a Pfizer snižuje šíření nákazy o 65 procent. V ČR zemřelo dalších 76 lidí

Průběžné zpravodajství:

23. 4. 2021

- V USA drasticky poklesla poptávka po vakcínách proti koronaviru. Některé státy odmítají další dodávky. Louisiana nepožaduje plnou dodávku vakcín podle původní dohody. Tři čtvrtiny regionů v Kansasu odmítly dodávky vakcín za minulý měsíc několikrát. Více než polovina Američanů byla očkována alespoň jednou dávkou, bylo proočkováno 200 milionů vakcín, ale množství Američanů se prostě nechce nechat očkovat. Mnozí čekají na vakcínu firmy Johnson & Johnso, která má jen jednu dávku.- Jedna dávka vakcíny AstraZeneca nebo Pfizer snižuje šíření nákazy o 65 procent. Je to zjištěním studie britského vládního statistického úřadu, který studoval výsledku testů v Británii od více než 350 000 lidí od prosince 2020 do dubna 2021. Vakcína brání šíření i vysoce nakažlivé britské varianty.

- Nový počet nákaz ve čtvrtek vzrostl v holandsku o více než 9000 případů, nejvíce od ledna 2021.







- Nemocnice v Dillí volají SOS, protože nemají kyslík. Krize v Indii sílí. Indie za poslední týden zaznamenala více než 1,6 milionu nákaz. ZDE- V USA drasticky poklesla poptávka po vakcínách proti koronaviru. Některé státy odmítají další dodávky. Louisiana nepožaduje plnou dodávku vakcín podle původní dohody. Tři čtvrtiny regionů v Kansasu odmítly dodávky vakcín za minulý měsíc několikrát. Více než polovina Američanů byla očkována alespoň jednou dávkou, bylo proočkováno 200 milionů vakcín, ale množství Američanů se prostě nechce nechat očkovat. Mnozí čekají na vakcínu firmy Johnson & Johnso, která má jen jednu dávku.- Jedna dávka vakcíny AstraZeneca nebo Pfizer snižuje šíření nákazy o 65 procent. Je to zjištěním studie britského vládního statistického úřadu, který studoval výsledku testů v Británii od více než 350 000 lidí od prosince 2020 do dubna 2021. Vakcína brání šíření i vysoce nakažlivé britské varianty.- V pátek ráno uhořeno v nemocnici na předměstí Bombaje v západní Indii 13 koronavirových pacientů.- Británie identifikovala dalších 55 případů indické varianty B.1.617.- Francouzský premiér Jean Castex potvrdil, že zákaz cestování po Francii bude 3. května zrušen a že toho dne budou otevřeny střední školy. Francie zavádí desetidenní karanténu pro cestující z Brazílie, z Chile, z Argentiny, z Jihoafrické republiky a z Indie.- Britský regulační orgán pro léky a zdravotní péči konstatoval, že do 14 dubna se v Británii vyskytlo 168 případů srážlivosti krve po očkování vakcínou AstraZeneca.