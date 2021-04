Nedělních sedm omylů Miloše Zemana

25. 4. 2021













Ale co je ještě horší: Na Pražském hradě prostě mezi jeho zaměstnanci není nikdo, kdo by Zemanovy blábolivé výroky věcně zkontroloval co do správnosti a zajistil, aby Zeman na veřejnosti neblábolil pitomosti. Je to jen další známka nezadržitelného rozkladu české státní infrastruktury, podobně jako nezvládnutí pandemie či Babišova nepotrestaná korupce. (JČ)