Koronavirus: Indie zaznamenala globální rekord 314 835 nových denních nákaz. V ČR zemřelo na covid dalších 76 lidí

Ve středu 21.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 2942 denních nákaz . V ČR do 21.4. zemřelo 28 787 lidí, to je nárůst o 76 mrtvých. V nemocnicích je 3909 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 612 832 osob . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.

MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE

Ve středu 21.4. bylo v ČR očkováno 58 637 osob, ukončeno bylo očkování u 13 511 osob.



- Počet denních mrtvých na covid-19 je v ČR pořád neobyčejně vysoký. Pro srovnání: V Británii zemřelo včera na covid 22 lidí, ve srovnání s ČR je to na počet obyvatel jednadvacetkrát méně. Ve Skotsku včera zemřel na covid 1 člověk, Skotsko má pět milionů obyvatel, ve srovnání s ČR je to tedy osmatřicetkrát méně. Parky v Praze jsou plné lidí, odstupy nedodržuje skoro nikdo, roušky nenosí skoro nikdo. Jak vyplývá z varovného případu Indie, nejvražednější je začít se chovat, jako že už není žádný problém.



- V Indii vznikl milion nových nákaz jen za pouhé čtyři dny. Případ Indie je vážným varováním pro ostatní země. Údaje z letošního ledna a února, že v Indii pandemie výrazně zeslábla, byly zřejmě chybné. Důvodem katastrofální situace v Indii je součinnost neopatrného chování lidí, slabost indického zdravotnictví a chybné rozhodování politiků. Chybou bylo také předpokládat, že stačí občany očkovat a že už není třeba dodržovat karanténní opatření. Bez efektivního monitorování šíření nákazy se virus nekontrolovaně rozšíří v místech, kde není sledováno, co se děje. Chybou politiků bylo mylně dávat lidem najevo, že se země vrací k normálu. Zoufalství lidí v Indii využívají spekulanti, kteří prodávají léky proti covidu jako remdesivir na černém trhu až za třicetinásobné ceny. ZDE - Nemocnice v Indii trpí vážným nedostatkem kyslíku a umrtvujících léků, takže nemohou pacienty intubovat.- Pětina britských vládních kontraktů pro boj proti covidu udělených od února do listopadu 2020 byla zřejmě ovlivněna vládní korupcí a je zapotřebí je řádně vyšetřit, informuje analýza organizace Amnesty International. Kontrakty byly uděleny toryovským kamarádům Borise Johnsona a jeho "ministrů". Johnsonova "vláda" prioritizovala nabídky kontraktů na vládní zakázky boje proti covidu na základě jejich politických konexí. To "poškodilo důvěru v integritu vládní reakce na pandemii", konstatuje Amnesty International a zdůrazňuje, že Johnsonova vláda musí bezodkladně zveřejnit totižnost firem, vlastněných toryovskými kumpány, které obdržely kamarádšoftské kontrakty v hodnotě mnoha milionů liber. ZDE