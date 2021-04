Bývalý policista Derek Chauvin byl shledán vinným z vraždy George Floyda

21. 4. 2021

Derek Chauvin byl shledán vinným z vraždy George Floyda tím, že mu klečel na krku po dobu delší než devět minut. Byl to trestný čin, který vyvolal vlnu protestů na podporu rasové spravedlnost v USA i po celém světě.Porota rychle a jednohlasně shledala Chauvina vinným ze všech trestných činů, z nichž byl obžalován: z vraždy druhého a třetího stupně (jsou to vraždy, kdy není možno dokázat záměrnou motivaci vraždit, to jsou vraždy prvního stupně, ale jak vysvětlila v pondělí v britském rozhlase jedna americká právnička, úmysl se obviněným málokdy podaří dokázat, protože do hlavy jim nevidíme) i ze zabití. Porota rozhodla, že Derek Chauvin usmrtil šestačtyřicetiletého černocha zločinem fyzického útoku, kdy ho držel na zemi tak, že Floyd nemohl dýchat. Nedostatek kyslíku mu poškodil mozek a došlo k selhání srdce a k úmrtí. K trestným činům došlo loni v květnu.Chauvin čelí čtyřiceti letům vězení, ale pravděpodobně obdrží nižší trest, podle právních směrnic.Odsouzením Dereka Chauvina případ nekončí. Tři další policisté budou postaveni před soud za napomáhání vraždě George Floyda.Žalobce předložil přesvědčivé důkazy. Celá svědků, včetně Chauvinových bývalých kolegů z policie, zdravotních expertů a kolemjdoucích svědčila o policistovi, který překročil své pravomoci a Floyda usmrtil.Podrobnosti v angličtině ZDE