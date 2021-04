23. 4. 2021 / Beno Trávníček

· Co Vás za posledních 100 let překvapilo nejvíce? Zejména to, že váš vedoucí druh nedal na téměř žádná moje doporučení, ani na tak důrazná jako byly pandemie z let 2020, 2027, 2041, 2075 i ta poslední – loňská.

· Čím si myslíte, že je to způsobeno? Jste velmi ješitný, nesnášenlivý a egoistický druh. Nestačí vám, když dosáhnete na zdroje, které vám umožní solidně přežít, ale potřebujete hromadit statky někdy až v absurdním množství, snad kvůli svému hloupému egu? Nevím...

· A co si myslíte o nás přeživších? Co si myslím... proběhl konečně standardní přírodní výběr a tak se teď zdá, že ti co přežili, nevykazují tolik negativních vlastností, jako tomu bylo v průměru dříve. Stali jste se o něco méně choulostivým i méně ješitným druhem.

· Počítáte s námi jako s vůdčím druhem i do budoucna? To je těžká věc. Už jsem nad vámi téměř zlomila klacek, ale posledních pár let ukazuje, že bude možná vhodné dát vám ještě opravný pokus – jak vy s oblibou říkáte „druhou šanci“. Zkuste ji nepromarnit... teď se ale musím omluvit, řeším současně evoluci náhradního vůdčího druhu, kdyby ten váš neuspěl ani v náhradním plánu. Mám schůzku s delfíny a kavkami.