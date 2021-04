Boydiánský skandál, aneb proč Čechy neohrožuje dilema "OODA versus Yoda"

"When you look at the dark side, careful you must be. For the dark side looks back." - Yoda

Hlavní zásadou zatím posledního významného amerického stratéga Johna Boyda (1927-1997) bylo "proniknout do nepřátelského cyklu OODA" (observation-orientation-decision-akcion, pozorování-orientace-rozhodnutí-akce) a být tak vždy schopen efektivní akce dříve než protivník.