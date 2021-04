V ČR zemřelo na covid dalších 57 lidí

Průběžné zpravodajství:

24. 4. 2021

- Počet denních infekcí v Indii dosáhl 346 786 osob. Avšak podle počtu obyvatel by to bylo v ČR 2609 denních nákaz. (Indie má 1,4 miliardy obyvatel.) ČR v pátek zaznamenala 2587 nákaz. Ve velkých a silně nakažených zemích, jako je Indie či Brazílie, však svět ohrožuje vznik nových variant koronaviru, které se mohou vymknout vakcínám. Indie má nepevné zdravotnictví a nemocnice zápasí s nedostatkem kyslíku. Mnoho vážně nemocných lidí nemůže najít umístění v nemocnicích.

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

V ČR do 23.4.

V ČR do 23.4.

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

. V ČR do 23.4. zemřelo 28 920 lidí , to je nárůst o 57 mrtvých. V nemocnicích je

- Od soboty se ve Walesu bude smět venku sejít šest lidí z různých domácností a od pondělí 26.4. budou smět otevřít restaurace ve venkovních prostorách.- Kanaďané zuří, že v USA se očkuje daleko rychleji. ZDE - Americké zdravotní regulační orgány zrušily suspendování vakcíny Johnson & Johnson. Panel expertů doporučil, aby se vakcína používala navzdory minimálnímu riziku vzniku případů srážlivosti krve. ZDE - Evropská unie naléhá na členské země, aby znovu začaly používat vakcínu AstraZeneca. Prospěch z vakcinace daleko předčí minimální riziko srážlivosti krve, konstatuje Evropský lékový úřad.- Turecko zaznamenalo 49 438 nových nákaz za posledních 24 hodin, je to pokles ve srovnání s 63 000 denních nákaz minulý týden. 343 lidí zemřelo za posledních 24 hodin, minulý týden to bylo 362 osob. Celkem v Turecko zemřelo 37 672 lidí.- Kanadský premiér Justin Trudeo oznámil, že uzavřel dohodu s firmou Pfizer, která příští rok dodá Kanadě 35 milionů dodatečných podpůrných vakcíén a 30 milionů vakcín v roce 2023 pro případ, že účinnost vakcín proti covidu během času zeslábne a bude nutno obyvatelstvo očkovat znovu.- Rakousko rozvolní karanténní opatření 19. května. Dovolí restauracím, hotelům a divadlům otevřít své dveře poprvé za více než pět měsíců.- Německo se připravuje na "nouzové zabrždění" - od soboty má tam být zavedena celá řada nových karanténních opatřením ve snaze zbrzdit šířící se infekci.- Evropská unie uzavře s firmou Pfizer největší dohodu o dodávkách vakcín, během nadcházejících několika let zakoupí 1,8 miliardy vakcín.