Z Česka se stal oligarchický most regionálního významu spojující byznys a politiku

27. 4. 2021 / Albín Sybera





Změní kauza Vrbětice a zapojení GRU do vraždění českých občanů to, jak vnímá česká veřejnost „úspěchy“ svých podnikatelských elit v autokratickém prostředí?



Když Ivo Lukačovič píše o Petrovi Kellnerovi jako o člověku, který „pochopil princip hranic a mostu“, tak kromě přirovnání expanze Home Creditu v Číně k „zlaté medaili z Nagana“ bezděky vykreslil to, co Vám v dnešním Česku vyslouží nejvyšší státní vyznamenání . Podmanit si domácí politiku do takové míry, že vás zahraniční autokraté začnou využívat.