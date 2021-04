Ústavní žaloba odpálí krizi, aneb Восток — дело тонкое

28. 4. 2021 / Karel Dolejší

V kultovním easternu "Bílé slunce pouště" (1970) - filmu natolik prorostlém do (post)sovětské reality, že jej pravidelně před odletem sledují ruští kosmonauti a v okupovaném ukrajinském Doněcku stojí monument hlavní postavy Suchova, kdežto v Luhansku zase socha druhého hlavního kladného hrdiny Věreščagina - nastává krize v okamžiku, kdy se mladý voják Petrucha domáhá toho, aby jeho láska Gjulčataj aspoň na chvíli poodkryla závoj halící tvář.

Petrucha však netuší, že basmač Abdalláh svou devátou ženu Gjulčataj mezitím zabil a pod závojem se skrývá sám. Jakmile tedy pronese hlášku "Гюльчатай, открой личико!" - "Ukaž tvářičku, Gjulčataj!" - odsoudí se Petrucha k smrti, neboť jej zloduch okamžitě po odhrnutí závoje zabije.

***

Procedura, jíž se ve zpravodajském žargonu říká "unmasking" - odhalení konkrétních identit figurujících v kauze - přináší zpravidla zlomový okamžik. Předpokládá se ovšem, že v podmínkách fungující demokracie a právního státu veřejně činná osoba, jejíž identita byla jednoznačně spojena se zpravodajským skandálem, funkci neprodleně opustí.

V rámci logiky, která nemá až tolik společného s právním státem, jako spíše s latinskoamerickým fenoménem continuismo político, tj. snahou za každou cenu se udržet u moci, může být ovšem reakce demaskovaného také velmi odlišná. V úvahu připadá i tvrdý protiútok s využitím veškeré moci, kterou je ze svého postavení schopen nasadit.

Příprava ústavní žaloby za velezradu proti prezidentu Zemanovi kvůli jeho nedělnímu televiznímu vystoupení se stává takovým zlomovým momentem vrbětické krize. Zeman rozhodně není z těch, kdo by byli připraveni odstoupit či odejít, jestliže bude otevřeně obviněn, že hraje za ruskou stranu. Kdyby ale náhodou i sám zvažoval rezignaci, podprůměrné postavy, jimiž se v závěru veřejného působení na Hradě obklopil, mu to nedovolí, protože velmi dobře vědí, že bez něj se už nikdy na tak teplá místečka nedostanou. A Kreml, který léta pracuje na tom, aby získal v české kotlině vliv na místech nejvyšších plus desetitisíce poslušných pěšáků v ulicích, udělá všechno pro maximální vyhrocení situace...

***

Okamžikem podání ústavní žaloby se Česká republika svým způsobem ocitne v roli nebohého Petruchy. Na rozdíl od něj si ale většina Čechů naštěstí už dlouho nedělá iluze o tom, že by se snad pod závojem funkce prezidenta skrývalo něco pěkného, či snad dokonce milovaného.

Je třeba nastartovat proces vedoucí k odvolání Zemana novou sněmovnou po podzimních parlamentních volbách, ačkoliv bude nutné dávat si bedlivý pozor na další Zemanovy tahy - a dokonce možná i na teroristickou hrozbu...