SIPRI: Světové výdaje na zbrojení v roce 2020 vzrostly na takřka 2 biliony dolarů

28. 4. 2021

Celkové světové vojenské výdaje vloni vzrostly na 1 981 miliard dolarů, což v reálných cenách představuje meziroční nárůst o 2,6 %. Pět nejvíce zbrojících států dohromady představuje 62 % světových výdajů: USA, Čína, Indie, Rusko a Británie. Vojenské výdaje Číny rostly 26. rok za sebou.

V prvním roce pandemie vojenské výdaje nadále rostly, i když globální HDP klesl o 4,4 %, a to z velké části kvůli dopadům pandemie. Ve výsledku se vojenské výdaje coby podíl na HDP v globálním měřítku vyšplhaly na 2,4 %, ve srovnání s 2,2 % v roce 2019. Jde o největší meziroční nárůst od roku 2009.

Některé země ovšem výslovně převedly část vojenských výdajů na pandemická opatření, jako Chile a Jižní Korea. Několik dalších, včetně Brazílie a Ruska, nakonec utratily výrazně méně, než plánovaly.

Americké vojenské výdaje dosáhly odhadované výše 778 miliard dolarů, což představuje nárůst o 4,4 %. V roce 2020 představovaly vojenské výdaje USA 39 % celkových světových vojenských výdajů. Šlo o třetí růstový rok v řadě, po sedmi poklesech.

"Nedávné navyšování amerických vojenských výdajů může být primárně připsáno velkým investicím do výzkumu a vývoje a několika dlouhodobým projektům jako modernizace amerického jaderného arzenálu a rozsáhlému nákupu zbraní," říká Alexandra Marksteinerová, výzkumnice SIPRI. "Odráží to rostoucí znepokojení nad pociťovanou hrozbou strategických soupeřů jako Čína a Rusko, stejně jako snahu Trumpovy administrativy posílit to, co považovala za vyčerpané americké ozbrojené síly."

Takřka všichni členové NATO v roce 2020 zvýšili své vojenské výdaje. Výsledkem je, že 12 členů dosáhlo nebo překročilo cíl v podobě 2 % HDP vydaných na obranu. Například Francie, která je co do výše výdajů osmá na světě, překročila hranici 2 % poprvé od roku 2009.

"Ačkoliv v roce 2020 více členů NATO utratilo za ozbrojené síly více než 2 % HDP, v některých případech to má patrně větší souvislost s ekonomickými dopady pandemie než s vědomým rozhodnutím dosáhnout výdajového cíle aliance," uvedl Lopes da Silva, výzkumník SIPRI.

