Británie zaznamenala už 400 případů indické varianty. V ČR zemřelo na covid dalších 54 lidí

Průběžné zpravodajství:

30. 4. 2021

- Počet mrtvých v Brazílii překročil 400 000. Ve čtvrtek v Brazílii zemřelo dalších 3001 osob.- Světová zdravotnická organizace varuje před předčasným rozvolňováním. Může to vést k další katastrofální vlně nákaz jako v Indii.- Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek zveřejnil postupný plán rozvolňování ve Francii během nadcházejících dvou měsíců.

- V Indii bylo v pátek zaznamenáno dalších 386 452 denních nákaz a počet registrovaných denních mrtvých je 3498. Mnozí však poukazují na to, že počet denních mrtvých je podhodnocen asi o 30-40 procent.

Indie: Umírají příliš rychle, než že by se to dalo sčítat:

Průměrný počet nákaz za posledních 7 dní je v ČR 143 na 100 000 obyvatel (v Británii je to méně než 50 nákaz na 100 000).

. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

V ČR do 29.4.

V ČR do 29.4.

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

. V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782

Ve čtvrtek 29.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 2216 denních nákaz . V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve čtvrtek 29.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 2216 denních nákaz . V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve čtvrtek 29.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 2216 denních nákaz . V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve čtvrtek 29.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 2216 denních nákaz . V ČR do 29.4. zemřelo 29 267 lidí, to je nárůst o 54 mrtvých. V nemocnicích je 2782 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

- Itálie prodloužila zákaz cestování z jiných evropských zemí o 15 dní.- Rumunsko zaznamenalo první případ indické varianty koronaviru.- Británii znepokojuje rychlé šíření indické varianty koronaviru B1617. Celkem bylo v Británii zaznamenáno už 400 případů nákazy touto variantou, ale prý není ohrožena účinnost vakcín. ZDE - Britský nevládní Good Law Project žaluje britskou vládu za to, že během pandemie poskytovala obrovské kontrakty na boj proti pandemii čístě jen kamarádům z Konzervativní strany. ZDE - Čelní britští odborníci ve zdravotnictví a ve státní správě požadují, aby Boris Johnson bezodkladně zahájil statutární veřejné vyšetřování ohledně toho, jak britská vláda reagovala na pandemii a proč v Británii zemřel na covid-19 rekordní počet osob. Johnson zahájit takové nezávislé vyšetřování dosud odmítá. ZDE - V Anglii je očkování nabízeno všem lidem nad 40 let.- První pomoc z USA byla dorazila do Indie. Americké vojenské letadlo tam přivezlo více než 400 bomb kyslíku. USA poskytnou Indii pomoc v hodnotě více než 100 milionů dolarů.- Maďarsko začne v sobotu rozvolňovat, více než 40 procent Maďarů bylo očkováno alespoň jednou dávkou. V Maďarsku je nyní dostatek vakcín pro všechny, kdo se pro očkování registrovali, řekl Orbán.- Nový Zéland stále ještě zaznamenává záporné dopady na duševní zdraví i na příjem obyvatelstva v důsledku pandemie, přestože tam zaznamenali jen asi 2200 nákaz a pouhých 26 úmrtí. Nový Zéland má pět milionů obyvatel. Přísné lockdowny a sociální distancování tam virus téměř eliminovaly.- Indonésia v pátek schválila čínskou vakcínu Sinopharm. Nejsou k dispozici veřejná data o účinnosti čínské vakcíny, ale Čína uvádí, že na základě předběžných dat zabraňuje prý vakcína vzniku choroby v 79,34 procentech případů.