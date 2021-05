Financial Times: Mezi Moskvou a středovýchodní Evropou bylo už vyhoštěno 152 diplomatů

30. 4. 2021





Je to kolaps vlivu Ruska ve středovýchodní Evropě. Vztahy Ruska s bývalými sovětskými satelity vážně zeslábly



V padesátých letech bylo v Moskvě postaveno obrovské československé velvyslanectví, píše Henry Foy z Moskvy v deníku Financial Times. Dnes je tam jen pět akreditovaných českých diplomatů.

Tento stav je důsledkem diplomatické války, která zuří během posledních čtrnácti dnů mezi Ruskem a jeho bývalými koloniemi ve středovýchodní Evropě. Navzájem bylo ze západních velvyslanectví v Moskvě či z ruských velvyslanectví v zahraničí už vyhoštěno 152 diplomatů. Týká se to států od pobaltských zemí, přes ČR až po Bulharsko."Není to žádná bouře ve sklenici vody. Je to konec éry pro ruskou přítomnost v bývalých sovětských koloniích," konstatoval Maxim Samorukov z Carnegie Moscow Center. "Po dlouhá desetiletí si Moskva udržovala rozsáhlou přítomnost i vliv v těchto zemích. Nynější krize vážně ochromuje ruský vliv v těchto zemích. Ruské ztráty jsou podstatné."Většina deportací od 15. dubna byla vyvolána obviněním z Prahy, že ruští agenti způsobiliy výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích, které usmrtily dva lidi. Praha proto vyhostila 18 ruských diplomatů a když Moskva vyhostila odvetou za to 20 lidí z českého velvyslanectví v Moskvě, Praha vyhostila dalších 63 Rusů s požadavkem, aby počet lidí pracujících na velvyslanectvích v obou zemích byl rovný.V solidaritě s ČR vyhostily ruské diplomaty i další země jako Litva a Slovensko, což také vyvolalo ruskou odvetu, a Bulharsko také vypovědělo ruského diplomata poté, co začalo vyšetřovat ruské výbuchy v bulharských vojenských skladištích. Kromě toho USA a Rusko navzájem vyhostili 10 svých diplomatů na každé straně v rámci nových vzájemných sankcí.Dopad bude nejsilnější ve středovýchodní Evropě. Bývalé součásti Sovětského svazu jako Litva, Lotyšsko, Estonsko a Ukrajina a bývalí spojenci ve Varšavské smlouvě jako Polsko, ČR a Bulharsko, považovala Moskva po roce 1991 za své důležité evropské partnery. Existovaly silné energetické vazby jako plynovod a dlouhodobé kontrakty o dodávce ropy a zemního plynu, přeshraniční investice a velký počet Rusů žijících ve středoevropských zemích.Avšak vliv Moskvy ve střední Evropě začal slábnout poté, co se její vztahy s Bruselem a s Washingtonem zhoršily po invazi do Gruzie r. 2008 a po anexi Krymu v roce 2014. A dále to tento měsíc zhoršily vzájemné deportace diplomatů. Andrius Tursa, analytik z poradenské agentury Teneo, zabývající se riziky, upozorňuje, že vlády ve středovýchodní Evropě zřejmě dále omezí spolupráci s Ruskem ve strategických sektorech a bezpečnostních oblastech.Podrobnosti v angličtině ZDE