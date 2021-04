Nejčastější narativy o výbuchu ve Vrběticích na dezinformačních webech, řetězových e-mailech a sociálních sítích

Analýza Českých elfů

29. 4. 2021 / Bohumil Kartous

Zastoupení narativů se na jednotlivých platformách liší minimálně. A to i přes to, že vedle přejímaného obsahu z dezinformačních webů obsahují řetězového maily a uzavřené facebookové skupiny i vytvořené karikatury, memy a další ilustrace. I ty totiž odpovídají šířeným narativům.

Nejčastějšími narativy podle četnosti jsou:

1. Jedná se o vykonstruovanou kauzu, chybí důkazy, poukazování na nepřesnosti

2. ČR jedná jako loutka Západu/USA – podílí se na válce proti Rusku, zabránit dostavbě Dukovan/dodání Sputniku

3. Útoky na BIS, orgány činné v trestném řízení

První dva narativy jsou zastoupené zhruba stejně. Zejména narativ o nedostatku důkazů, poukazy na možnost „zpravodajskou kauzu“ a útoky na „neschopnou“ BIS byly podpořeny projevem prezidenta Zemana 25.4. 2021. Narativů se šíří více, ale často vycházejí právě z těchto dvou hlavních.

1.) Jedná se o vykonstruovanou kauzu, chybí důkazy, poukazování na nepřesnosti:

To, že chybí důkazy, nebo že se jedná o důkazy, které nejsou dostačující, je jeden z podnarativů toho, že se jedná o vykonstruovanou/vymyšlenou kauzu. V této souvislosti se hodně řeší „pravé“ důvody, proč se zjištění z Vrbětic objevila právě nyní a kdo z nich profituje (cui bono) -> tam vidíme vazbu na další narativ – že ČR je loutkou Západu/USA

Web:

Sputnik (21.4.2021): Příběh, který je nám předkládán, má slabá místa.“ Šándor rozebírá, co se stalo ve Vrběticích https://cz.sputniknews.com/20210421/pribeh-ktery-je-nam-predkladan-ma-slaba-mista-sandor-rozebira-co-se-stalo-ve-vrbeticich-14214379.html

Aeronet (25.4. 2021): Prezident Miloš Zeman to prásknul: Neexistují důkazy a ani svědectví, že by tito dva agenti GRU byli ve vrbětickém areálu, uvádí se v utajované zprávě BIS! https://aeronet.cz/news/prezident-milos-zeman-to-prasknul-neexistuji-dukazy-a-ani-svedectvi-ze-by-tito-dva-agenti-gru-byli-ve-vrbetickem-arealu-uvadi-se-v-utajovane-zprave-bis-tuto-vetu-si-v-ni-prezident-podtrhl/

Řetězové e-maily:

„Oficiální výklad událostí ve Vrběticích je za vlasy přitažená kravina. Ani ve filmu by tady ta blbost nikdy neobstála a my se tváříme, že je to něco seriózního“



„My se na této situaci podílíme pouhým konstatováním, že se ruští agenti podíleli na teroristických činech na našem území, aniž by občanům byly předloženy jednoznačné důkazy, o kterých hovořil A. Babiš“



Facebook:



Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček ve skupině Přátelé Ruska v České republice: „Kluci se do té spirály lží a ne – pravd zamotávají více a více.“ „Dobrý den, máte důkazy? A mohla bych je vidět?“ Mladý komunista Jan Klán, nabízí kompletní narativ včetně hry zpravodajských služeb, Dukovan atd. Přímo slovy „cui bono“ se ptá europoslanec za SPD Ivan David. Zpochybňující tvrzení o pasech atd.



2.) ČR jedná jako loutka Západu/USA – podílí se na válce proti Rusku, zabránit dostavbě Dukovan/dodání Sputniku

Web:

ČR není samostatným aktérem, ale aktérem jednajícím na objednávku, v rámci větší hry USA/Západu/globalistů, jejímž cílem je poškození/vyprovokování Ruska. Vyřazení Ruska z tendru na Dukovany se děje pod tlakem ze zahraničí.

Pravý prostor (21.4.2021): Co když jde o víc? (USA chtějí zásobovat Ukrajinu zbraněmi přes naše území, zabránit dostavbě Dukovan) https://pravyprostor.cz/co-kdyz-jde-o-vic/

Aeronet (20.4.2021): Ruský zdroj: Američané tlačí na Prahu, aby ČR úplně přerušila diplomatické styky s Ruskou federací, zaúkolovali tím českou opozici po smrti Petra Kellnera, který jako poslední blokoval Američany řízené útoky Prahy proti Ruské federaci! https://aeronet.cz/news/rusky-zdroj-americane-tlaci-na-prahu-aby-cr-uplne-prerusila-diplomaticke-styky-s-ruskou-federaci-zaukolovali-tim-ceskou-opozici-po-smrti-petra-kellnera-ktery-jako-posledni-blokoval-americany/

Řetězové e-maily:

„Že nakonec jako záminku pro napadení Ruska zinscenují domnělý vojenský útok na Česko, před 6,5 lety… to nevymyslíš“

„Teď přišla řada na mopslíka podřízeného Západu a USA jmenovitě. Kdopak to asi byl? Tentokrát ve své snaze překonal dokonce i rusofobní Polsko. Záminka se našla sice poněkud vyvanulá, ale kdo by to zkoumal podrobněji, že? A tak byla uspořádána tisková konference a…“„Předně je to budoucí tendr na dostavbu JE Dukovany. Je nutné zabránit ruským firmám v účasti na tomto tendru. Boj o lukrativní zakázku nezná žádná pravidla a veškeré podrazy jsou povoleny.“

Facebook:

česká vláda je ve vleku Západu (NATO, EU, USA-Biden), cvičení NATO ohrožuje Rusko, Biden vyhrožuje Kremlu a přitom na to nemá a nás do toho zatáhne, falešné obvinění USA z teroristických útoků (člen PS Lubomír Volný), obrněné transportéry NATO už přes nás jedou do Pobaltí. Proti NATO se vyjadřuje například místopředseda SPD Radim Fiala, aktivistka Klára Fürstová (dezinformační scéna, zakladatelka Spolku Čest, svoboda, respekt pořádajícího akce v prostorách ruského kulturního střediska - Ruské středisko vědy a kultury v Praze), či samozvaná „konzulka Doněcké republiky“ Nela Lisková.



3. Útoky na BIS a orgány činné v trestním řízení

Web

BIS (ve výrazně menší míře NSZ a NCOZ) je opakovaně nařčena z neschopnosti a dále z toho, že je ve vleku USA/CIA. Někdy je připomínána kauza ricin jako důkaz neschopnosti kontrarozvědky.

Sputnik (27.4.2021): „Čučkaři nevedou k odhalení ruské účasti.“ Hampl otevřeně i o tom, na kolik přijde práce BIS https://cz.sputniknews.com/20210427/cuckari-nevedou-k-odhaleni-ruske-ucasti-hampl-otevrene-i-o-tom-na-kolik-prijde-prace-bis-14291342.html

Nová republika (27.4.2021): BIS vytváří falešné stopy o pohybu důstojníků GRU na území ČR, a ještě k tomu nekvalifikovaně. Názorným příkladem je ostravský hotel Corrado. Vyšetřuje vůbec někdo tuto kauzu?! http://www.novarepublika.cz/2021/04/bis-vytvari-falesne-stopy-o-pohybu.html Ř

Řetězové e-maily:

„CIA zamete stopy a Koudelka a daší užiteční idioti budou odstraněni.“

Facebook:

Zesměšňování, nemají důkaz (Radek Koten SPD, předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky), zatýkání lidí zapojených do bojů na Donbase bylo fingované zatýkání spolupracovníků BIS, aby se lidem nahnal strach.



Další či rozvíjející narativy:

· popírání viny Ruska, podpora tvrzení ruských oficiálních míst – Sergej V. Lavrov: „ČR skladovala zakázané protipěchotní miny“.

· zbraně z Vrbětic skončily u teroristů z Al Kaidy/Al Nusrá/ISIS

· dopadne to na naše ekonomické zájmy, Němci se už těší až v Rusku vystřídají naše firmy, nebudeme mít plyn

· jsme maličká zemička, štěkající jezevčík, co provokuje velké a mocné Rusko



