Indická kráva vs česká surikata

3. 5. 2021 / Petr Haraším

Chile trpí naprosto brutální druhou vlnou pandemie, přestože očkovala více než 50 procent obyvatelstva. Ale čínskou vakcínou... Objevilo se SEDM nových nebezpečných variant koronaviru. Na covid v Chile nyní umírají i dvacátníci a třicátníci...



Nejprve gratulace indické krávě, že v Ostravě nechala plně vyniknout českou surikatu. Česká surikata dostála svým slibům a do Rumunska žádné emisní povolenky nezmizely. Nenávratně. Je to vynikající premiér a manažer. Ale ne, dělám si legraci. Povolenky zmizely a už se nevrátí. Další úspěch českého „Já to zařídím“. Podobná výhra jako s vakcínami. Když nejde o dotace, tak bohužel. Národe, promiň. Bude líp. Nejprve gratulace indické krávě, že v Ostravě nechala plně vyniknout českou surikatu. Česká surikata dostála svým slibům a do Rumunska žádné emisní povolenky nezmizely. Nenávratně. Je to vynikající premiér a manažer. Ale ne, dělám si legraci. Povolenky zmizely a už se nevrátí. Další úspěch českého „Já to zařídím“. Podobná výhra jako s vakcínami. Když nejde o dotace, tak bohužel. Národe, promiň. Bude líp.



V Indii umírají denně na covid tisícovky lidí. V Česku Jeden tisíc mrtvých zachránil před smrtí a Druhý navedený z Kremlu chce ohrozit stovky tisíc předraženým vakcinačním replikátorem z Ruska. V Indii od počátku dubna panuje covidová pandemie. V Česku, protože je Indie daleko, o překot omezujeme covidová opatření. Vládne teď politika uvolnění, rozvolnění, zvolnění, takové české zdravotnické détente. Česko nabírá velmi razantní postcovidovou rychlostní svobodu. Příkoří už bylo dost! Dost bylo slintáků! Dost respirátorů s ventilkem i bez! Ani opít na veřejnosti se člověk nesměl. Copak je to nějaká svoboda? Kvůli tomu jsme se s komunisty sametově rozkmotřili?



V Indii nevědí, kde mají lékařský kyslík. V Česku už je možný kadeřník, sice s testem z certifikovaného odběrného místa, ale je. V Indii denně přibývá 300 tisíc nakažených, my už trváme jen na antigenním testu. Stačí dokonce ten ze zaměstnání nebo ze školy. V Indii je skoro 330 tisíc denně nakažených, my přecházíme k čestnému prohlášení. Čestně. V Indii nemají volná lůžka, nemají léky. V Česku docházejí ve školách testy, aneb ředitelé, sežeňte si testy, kde chcete, možná vám je někdy i proplatí. V Indii vypouštějí na covid hřmot, tlukot a břinkot. Vakcínu, lék, kyslík nemají. V Česku vypustíme na fotbal fanoušky. Budou dodržovat nařízení. Přísahají.



Z Indie prchají ti, kdo na to mají. Tak se pozná pravý vlastenec. U nás v Česku jich taky máááme. Plná huba vlastenčení, patriotismu a národní hrdosti. Když je doma náhle zle, pak tradá do ciziny. Z Bombaje do Dubaje. Tam se o kyslík nebojuje. Indičtí boháči to do Británie stihli tak tak. Indická mutace k tomu byla pro Británii zdarma. Indičtí méně zámožní to nestihli. Británie je odmítla. Čeští cestovatelé za covidovým dobrodružstvím se chystají v létě provětrat covidové destinace. Čím rizikovější, tím lepší. Ten, kdo doveze nejnebezpečnější mutaci, dostane Řád plukovníka Prymuly. Právo navštívit moře Čechům nikdo brát nebude. Covid pas proto testujeme už od května. Volby se blíží. A žluté vlaky se těší. A Šimáně se také těší. Babiš poslal peníze a éra opraví. A vymýšlíme strategii pro návrat cizinců k nám do Česka. Zveme k přátelským návštěvám a mutační turistice.



V Indii totiž vyhráli bitvu s covidem. Válku nikoli. Také v Indii byli „bestcovidoví“. V lednu slavili jeho definitivní porážku. V Česku jsme totéž slavili loni o prázdninách. V srpnu a září Covid přišel, když nepřišli ti, co přijít měli a nepřišli. V Indii na venkově existuje velmi omezená lékařská péče, upínají se tam k tradiční medicíně a lékařským kapacitám čarodějného původu. Nic proti nim. Ať žijí šamani. V Česku na venkově většina praktiků viděla vakcíny jen na obrázku. V Indii rezignovali na trrrojité RRR. Škoda. Kdyby česká Super Vojtěch Star nazpívala novou verzi Královského regé s textem roušky, ruce, rozestup a covidu neustup, pomohla by světu víc a Covid by prch. Přeložit hit Tři eRR do indštiny by neměl být problém.



V Indii je nekázeň ohledně roušek, respirátorů, rozestupů. V Česku je nekázeň ohledně respirátorů, rozestupů a roušek. Vlastně to je to samé, co to sem píšu? V Indii je před volbami a předvolební shromáždění bývají velkolepá. Pochopitelně bez tří R. V Česku jsme v září loňského roku také měli před volbami. Také bez tří R. Letos budou volby mnohem důležitější. Necháme se překvapit. V Indii mají populistu Modiho. A my máme populistu Babiše. V Indii měli náboženské slavnosti. V Indii budou mít náboženské slavnosti. Bezpečnost a ochrana je zajištěna, tak to v Indii v lednu říkali. Při slavnosti „Kumbh-méla“ se věřící rituálně v řece Ganze očistí od hříchů. Nehřešit tolik, prosím. Probíhá tam rovněž vzpomínka na pověstnou strkanici démonů a bohů. Kdo vyhraje, ten získá pohár s nektarem Nesmrtelnosti. Zatím to vypadá, že prohrávají lidé. Ganga je jako Bečva. A to věřící čeká v červnu další mela v jeskyni Amarnath. Vypadá to, že veškerá snaha epidemiologů je marnost nad marnost. V Česku jsme měli Vánoce a Velikonoce. Musíme čestně přiznat, že se Ježíšek moc nepředvedl. Z pátku na sobotu se v Česku hojně stavěly Májky. Nebyl jsem. Ale dle informací od kolemjdoucích pocestných se přítomní s rouškami, respirátory a rozestupy příliš neobtěžovali. Tři R nechali Máchovi Hynku Karlovi. Policie v Česku to už vzdala a nic nekontroluje.



V Indii se populisticky rozhodli, že zavedou vakcínovou diplomacii. Vyrábějí tam nejvíce vakcín na světě. Domácí lid si počká. Kdo má 15 dolarů na dávku, může si koupit. Raději vyvážejí a prodávají vakcíny zákazníkům v cizině. My nevyrábíme. Klaus, Zeman a jeho banda sociálně-demokratických lhářů prodali vše, co se týkalo výroby a výzkumu vakcín. Pravda, není to jako na Slovensku, kde objednali, vakcíny nemají, ale musí zaplatit ruskému medvědovi. Skoro dvacet milionů dolarů to dělá. Za to budou pěkná děla. V Latinské Americe se vydali čínskou cestou. Čínská zázračná vakcína to tam teď kosí. Mít 16% účinnost, to je i na komunistické soudruhy dost.



V Indii mají 380 tisíc nákaz denně. V Česku zavádíme balíčkový „šestikvalt“. Pojedeme striktně podle aktuálních výsledků. Pes toho také hodně naštěkal. Incidence musí být 100, 75, 50, 25 a pod 25 na 100 tisíc lidí. To vypadá, že na Zlínsku zavřou i Baťu. I s dřevákama.



Indii spěchají na pomoc USA, Británie, SAE, Čína a dokonce i Pákistán. Česko posílá 500 lahví. Lahví kyslíku, aby nedošlo k mýlce. Indický premiér vlastním lidem ordinuje soběstačnost. Kde ji získat, neporadí. Jako premiér země to nijak zvlášť se soběstačností nezvládá. Po lednové porážce pandemie zrušili záložní zdravotnické zařízení, propustili zdravotnický personál, nezásobili se lékařským kyslíkem, ventilátory a léky. V Česku vidí odborník Nantl z ODS problém v silném levicovém státu, který se chce starat o vše. A jsme obézní. V Indii 400 tisíc nakažených denně. V Česku připravují otevření zahrádek u hospod, restaurací, kaváren a čekají na zákazníky, kteří budou dodržovat vše, jak si vláda přeje. Chacha. Otvírání zahrádek patří do čtvrtého balíčku. Žízniví Češi si ovšem zaslouží za zvládnutí covidu otevřít nálevny a propít se k indické, brazilské nebo k jiné mutaci.



Média v Indii chválí Mociho. Vlastně Modiho. Oligarchická média v Česku vychvalují vládní nemehla. Babiš je nejlepší. Vláda v Indii blokuje nevhodné komentáře na sociálních sítích. Česká vláda si neumí poradit s proruskou dezinformační covidovou kampaní. Vláda v Indii nepředstavila protipandemický plán. Vláda v Česku mění protipandemické příkazy a nařízení denně. Vlády se zaměřují výlučně na vakcinaci. Důležitá akce tři R není příliš propagována. Ani tam daleko, ani tady blízko.



Při odletu z mutačních zón je test negativní. V koncové destinaci se náhle objeví pozitivita. Buď jsou testy nekvalitní, nebo se fixluje. Zaplať a leť. Pokud v Česku nemáme zavedenou povinnou karanténu v přísně a důsledně kontrolovaném prostředí, tak vítejte k nám „Mutané“. Nic nás před nebezpečnou globální mutací neochrání. Akce sekvenace vázne. Vědci sekvenují za své a zdarma. Vláda slíbených 160 milionů hledá. Mohli by to zkusit u Agrofertu, tam vláda ulila pěkné peníze, za které by se sekvenovalo, sekvenovalo a sekvenovalo.



Indie je v pandemickém kolapsu. Česko se tváří, že podruhé Covid porazilo… národ slaví a vláda na další vlny covidu háže vlny.



Při včerejší procházce lesoparkem v Orlové roušky utržily debakl 200 ku 2. A to je bez komentáře, neb by nebyl příliš slušný. Byl by neslušný.







Čerpáno z veřejných zdrojů pohledem nevidomého.





