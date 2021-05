Indie registrovala čtvrtinu všech globálních mrtvých na koronavirus. Svět ohrožují nové, nebezpečné varianty. V ČR zemřelo dalších 58 lidí

- Očkovací kampaně jsou "závodem mezi vakcínami a novými variantami koronaviru" - lidé musejí být očkováni co nejrychleji, aby bylo zabráněno vzniku nových nebezpečných variant. Jinak se vakcína stává statickým řešením pro pohyblivý cíl. Problémem je, že koronavirus je stále ještě nová nákaza. Vědci nevědí, jak dlouho získaná imunita trvá a a přirozená imunita, získaná nákazou, zřejmě trvá jen několik měsíců. Proto je nesmírně důležité se nechat očkovat, bez ohledu na to, zda jste koronavirus měli nebo ne. V ČR se mezi idioty šíří nebezpečný mýtus, že ten, kdo koronavirem už byl nakažen, se "očkovat nemusí". Také sobectví, že "já nemusím karanténu dodržovat, mně se to netýká." Bude velmi dlouho trvat, než ve společnosti vznikne státní imunita, přeedvším proto, že není vakcína pro asi 20 procent obyvatelstva, totiž pro děti. ZDE Vědci předpokládají, že bude nutno občany očkovat ještě i napotřetí, na podzim, a to pozměněnou vakcínou, která dokáže chránit i před novými variantami. V Channel 4 News informoval v úterý večer Richard Hatchett, šéf CEPI, Koalice pro inovace a připravenost na epidemie, že vědci pracují na vakcíně, která by měla lidi chránit před všemi koronaviry, jichž je ve zvířecí říši asi 400 a je možné, že některé přeskočí na člověka. Tato obecně ochranná vakcína by měla být k dispozici asi do dvou let. ZDE