Názor z Irska

8. 5. 2021

Vážený pane Čulíku,



po celou dobu koronaviru COVID-19 občas čtu Vaše Britské listy. Protože žiju dlouhou dobu v zahraničí, v Británii a v Irsku, umím slušně anglicky a mohu si Vámi uvedené informace opakovaně ověřovat s jinými zdroji informací. Velmi mě potěšilo, že jste bezkonkurenčně snad jediným česky psaným periodikem, které informuje o většině událostí velmi objektivně a pravdivě. Děláte těžkou službu, plujete proti proudu mnohdy neobjektivního až nenávistného českého žurnalismu. Často Vám za to nadávají přímo i po straně. Díky, že i přes to tuto službu dále děláte.



Děkuji i celé řadě Vašich redaktorů / přispěvatelů, jejichž články si rád přečtu. Myslím si, že jedním z hlavních problémů lidí žijících v Čechách je, že jen velmi malé procento populace je schopno číst v angličtině. To způsobuje, že česká společnost je v zásadě izolovaná od svobodných informací plynoucích v proudu ze západního světa. Tyto informace jsou v Čechách filtrovány, manipulovány a často zcela vylhány. Je velmi jednoduché manipulovat s veřejným míněním v Čechách. Stačilo skoupit většinu velkých internetových periodik a vypouštět do nich denně bludy a bludy. Až se to mnohdy téměř nedá číst.



Velmi si vážím toho, že děláte objektivní okno do západního světa pro pouze česky mluvící čtenáře. Ta služba je pro nás i pro českou společnost nezaplatitelná.

Ing. Oldřich Maděra

Middleton, Irsko