Motáme s krtečkem, čili z deníku Strany východního vektoru

8. 5. 2021 / Karel Dolejší

Proč představitel strany, která se tak ráda naoko ohání "zásadovou" levicovostí a verbálně se vymezuje proti pravici, nahradil spolustraníka pravicovým hejtmanem? Rozdíly mezi odvolaným a instalovaným můžeme stručně shrnout následovně: Kuba Hamáčka rozhodně nenaštval vyslovením pravdy o tom, o čem s vicepremiérem hovořili 15. dubna. A Kuba se dále na rozdíl od Netolického nechal veřejně slyšet, že mu nevadí případná ruská účast v tendru na dostavbu Dukovan. Proto jej také v postvrbětické ODS nebylo příliš vidět ani slyšet...

Hamáček tedy dovnitř strany vysílá jasný signál, co se stane lidem, kteří by pravdu upřednostnili před držením partajní basy. I pravičák je přednější. Proruský pravičák - tím lépe.

Nikdo není nenahraditelný.

Jedině Hamáček, jenž se funkcí drží s vpravdě babišovskou zarputilostí.

***

V minulosti Češi učinili zkušenost, že strany propadající se ke dnu jim začínají na poslední chvíli slibovat věci, jaké svět neviděl. Pionýrem se stala pravicová Unie svobody, která před vypadnutím z parlamentu zčista jasna objevila, že podporuje legalizaci marihuany.

Zatímco Hamáček usilovně mlží a mstí se se zemanovským zápalem, jeho ministryně Maláčová právě v situaci, kdy se automobilový průmysl v sousedním Německu připravuje kvůli technologické revoluci postupně propustit až 100 000 lidí - což se nepochybně promítne i do rozsáhlých dodavatelských řetězců v sousedním Česku - chystá zavedení čtyřdenního pracovního týdne.

Malá vsuvka: Jen málokdo, kromě nenapravitelných workoholiků, by samozřejmě něco namítal proti zkracování pracovní doby. Potíž je ale v tom, že si posledních pár let v ČR soustavně zavádíme "sociální vymoženosti", na které už v horizontu několika málo let nebudeme mít ve státním rozpočtu dost peněz. A zkracování pracovního týdne synchronizované se zemětřesením na německém pracovním trhu opravdu nemohlo přijít v méně vhodný okamžik.

Údajně si ale strana Hamáčka a Maláčové slibuje od připravovaného opatření mj. zvýšení porodnosti. Jestli při zkrácení pracovní doby doufá také v zachování platů a především v udržení pracovních míst u pracovně náročných profesí, když po několika dekádách se sociálně demokratickými vládami/vládami s účastí sociální demokracie stále prakticky jedinými komparativními výhodami zemanovské montovny zůstávají relativně levná pracovní síla a geografická blízkost německé ekonomice, to už Maláčová nepoví.

Francie, která zavedla čtyřdenní pracovní týden v roce 2018, vykazuje nezaměstnanost přes 8 % - a mezi znevýhodněnými menšinami dosahuje tento ukazatel ještě výrazně vyšších čísel. Strategie, která měla mj. zvýšit poptávku po pracovní síle, se tedy příliš neosvědčila. To představuje jeden z důvodů, proč hlavním konkurentem prezidenta Macrona v příštích volbách zůstává ultrapravicová proruská populistka Marine Le Penová.

Jestli český experiment s čtyřdenním pracovním týdnem také "náhodou" nevyjde a budeme muset kvůli odchodu zbylých zahraničních investorů zvyšovat výdaje na podpory v nezaměstnanosti, o to dříve státní rozpočet, který si už teď na deficity musí půjčovat dráž než Řecko, narazí na dluhovou brzdu zakotvenou ve finanční ústavě.

Jistě, i tuto brzdu lze koneckonců "odmontovat", jako všechny ostatní.

Země v dluhové pasti se však po celém světě stávají snadnou kořistí čínské koloniální politiky, od Srí Lanky přes Madagaskarskou republiku a Argentinu až po Černou Horu. Tato vláda dělá svou rozpočtovou a sociální politikou neodpovídající ekonomickým možnostem země vše pro to, aby se ČR brzy přidala na seznam dluhových otroků.

Partaj Hamáčka a Maláčové nicméně vyráží do podzimních voleb se sloganem "Republice více sexu - lidu mlsy Zverimexu!"

Když prý Čechům zkrátíte pracovní dobu, začnou se okamžitě množit jako králíci. A přestane je zajímat, v čem budou jejich děti za pár let žít.

Aspoň tohle si myslí údajně levicová Strana práv ovčanů - Zemanovci č. 2, jinak též Čínská strana sociálně demagogická. Svými praktickými kroky nepochybně strana východního vektoru, ze všech sil podkopávající vyhlídky na stabilní mezinárodní postavení České republiky.

你好, krtečci!