Hotovo. Dohamáčkováno

Jan Hamáček popřel, že by tato informace byla pravdivá. Uvádí, že by ani nebylo praktické nic takového ruské vládě slibovat, protože čeští politikové věděli, že informace o Vrběticích už mají média a věc se utajit nedá. uvedl , že všichni jeho svědkové trvají na své verzi událostí a jsou ochotni to potvrdit při vyšetřování.