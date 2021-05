Johnsonova vláda plánuje snížit financování uměleckých oborů na univerzitách o 50 procent

6. 5. 2021



Umělci a hudebníci obvinili Johnsonovu vládu, že chce zanedbávat "kulturní zdraví národa" prosazením "katastrofálních" škrtů 50 procent financování uměleckých oborů na anglických univerzitách (ve Skotsku školství naštěstí podléhá vládě v Edinburku) zřejmě už od letošního podzimu.



Konzultace vládního Office for Students a anglického ministra školství Gavina Williamsona doporučuje snížení financování "nákladných" uměleckých univerzitních oborů na anglických univerzitách - včetně hudby, tance, dramatu, divadelnictví a archeologie. Prý to nejsou "strategické priority".Financování těchto oborů má být sníženo ze současných 36 milionů liber na 19 milionů a ušetřené peníze investovány do vzdělávání zdravotních sester a do počítačové vědy.V roce 2019 vydělala hudba Británii 5,8 miliard liber. Její fungování závisí na řádně financovaném univerzitním vzdělávání v oboru hudebních předmětů. Škrty vážně ohrozí světové postavení Británie na hudební a umělecké scéně.Podrobnosti v angličtině ZDE