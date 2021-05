Světová zdravotnická organizace: Indická varianta ohrožuje svět. V ČR zemřelo na covid dalších 38 osob

Průběžné zpravodajství:

11. 5. 2021

V ČR do 10.5. zemřelo 29 749 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1884

- Organizace Public Health England konstatuje, že po první dávce vakcíny AstraZeneca mají lidé o 80 procent menší riziko úmrtí než neočkovaní. Vakcína Pfizer projevuje stejnou účinnost po první dávce a účinnost 97 procent proti úmrtí po obou dávkách.









- V řece Ganges v Indii vyplavaly desítky mrtvol osob nakažených na koronavirus. Zřejmě je to řeky hodila místní krematoria, která byla zahlcena mrtvolami. ZDE - Indický premiér Modi stále ještě nezavedl celostátní lockdown.- Indická covidová katastrofa hrozí katastrofou mezinárodnímu obchodu. Asi 80 procent světového obchodu se dopravuje na lodích a ty mají většinou indické posádky. Více než 200 000 z 1,7 námořníků na lodích, dopravujících zboží, je z Indie. Vzhledem k tomu, že mnoho zemí zakázalo lety z Indie, už nyní je nemožné dopravovat indické námořníky do přístavů, kde se mají nalodit. ZDE - Francie zaznamenala nejnižší počet denních nákaz v roce 2021, 3292 denních nákaz a 292 úmrtí.- Univerzitní studenti vysokých škol v New Yorku se musejí nechat očkovat, mají-li být připuštěni do školy letos na podzim.- Argentina zaznamenala první případy indické a jihoafrické varianty.- Británie nezaznamenala poprvé od loňského července žádné denní úmrtí na koronavirus.