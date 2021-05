Bolsonarova genocida brazilských Indiánů běží na plné obrátky

12. 5. 2021 / Fabiano Golgo





Tuto fotografii bylo třeba propašovat. Byla pořízena 17. dubna, ale fotograf uvedl, že se nyní skrývá, aby se nestal obětí násilných stoupenců genocidní vlády křesťanského fundamentalistického autokratického prezidenta Jaira Bolsonara, který trestá každého, kdo se odváží pokusit se bránit domorodé Indiány v Brazílii nebo zachování amazonského deštného pralesa. Této dívce je 8 let a váží 12 kilogramů.





Je podvyživená. Tato dívka není jediným případem. Podle místních informátorů z řad domorodých Indiánů jsou všechny děti v kmeni Yanomami z Maimasi ve federativním státe Roraima v podobné situaci a dospělí jsou také ve špatném zdravotním stavu, nemají přístup k dostatečnému množství jídla, protože oblast se stala terčem útoků 20 tisíc bělošských nájezdníků poté, co Bolsonaro zrušil zákony a předpisy, jimiž se nájezdníci trestali. Ten kmen má pouze 806 lidí. Tito Indiáni jsou v zásadě držení v obležení jako tomu bylo v Leningradě během druhé světové války nebo při obléhání Říma Góty po roce 500. V důsledku toho kmen není schopen lovit, rybařit ani sbírat plody z lesa, protože jeho členy nájezdníci loví jako zvířata. A policie nepříchází ani sbírat zavražděná těla, která se nikde oficiálně nesčítají, a tak se genocida utajuje.



Zlatokopové a vývozci dřeva - jejichž zboží směřuje hlavně do Velké Británie - vraždí domorodé Indiány bez jakýchkoli následků. Pokaždé, když si někdo v Británii koupí dřevěný nábytek, existuje vysoká pravděpodobnost, že nepřímo přišel z Amazonie. A Britové také konzumují majonézu, bramborové lupínky, těsto na obalování jejich děsivých smažených potravin fish and chips, nebo dokonce šampony, které se vyrábějí z palmového oleje pocházejícího z těchto nelegálních osad. Nedávné zákony a předpisy nedokázaly prosadit finanční pokuty pro osoby, které byly přistiženy při nerespektování velmi skrovných zákazů souvisejících s dovozem z ohrožených oblastí v Brazílii, protože dokumentace je slabá a snadno padělatelná již před opuštěním tropů.



Organizace, která byla založena na OCHRANU domorodců, nazvaná Funai (Národní nadace pro Indiány), na ně nyní ÚTOČÍ. Orwellovsky se nyní snaží žalovat domorodce, kteří odsuzují vraždy. Funai dokonce povolala federální policii, aby zatkla dva domorodé indiánské vůdce, kteří kritizovali Bolsonara na svých sociálních sítích! Tato nadace také podpořila nezákonné sledování mobilních telefonů Almira Suruího, který je vůdcem domorodců severního regionu, a Sônii Guajajaraové, která byla kandidátkou na viceprezidenta nominovanou Stranou zelených v koalici s malou sociálné-demokratickou stranou. Oba byli předvoláni na policejní stanici, kde je vyslýchali kvůli jejich kritice prezidenta. Guajajarová má být za to, že kritizovala Bolsonara v Evropě, stíhána za mezinárodní pomluvu státu Brazílie, což je zločin podobný zradě.



Minulé pondělí skupina 20 nelegálních zlatokopů plujících na 7 lodích přepadla kmen Palimiú a bez rozdílu střílela na všechny z nich, včetně 57 dětí, a bezdůvodně zabila pět domorodců. Policie odmítla případ vyšetřovat. Před několika týdny bylo útočníky zabito dalších 8 domorodců a policie odmítla úmrtí dokonce i registrovat.



Na Indiány byla zahájena otevřená lovecké sezóna. Zatímco autokratičtí populisté využívají únavu a bezmocnost vyvolané pandemií a pokračují ve své geopolitické invazi a v diskriminačním předsudečném zákonodárství, Bolsonaro dokončuje etnické čistky, o které se pokusila vojenská diktatura (1964-1985), která chtěla zdecimovat domorodé obyvatele, aby z Amazonie udělala vydělávající Eldorado. Tlak vlády Jimmyho Cartera, který pohrozil sankcemi a embargem, přinutil armádu zrušit „vyasfaltování“ deštného pralesa a mladý Bolsonaro, který už byl připraven na "plnění úkolů" v Amazonii, byl svědkem jejího zrušení v roce 1978 na nátlak amerického prezidenta.



Bolsonaro minulý týden na setkání s předáky zemědělského průmyslu uvedl, že jeho vláda zajistí, aby se Indiáni připojili k průzkumu, výrobě a prodeji zboží, které jejich území nabízí, a že bude nadále odpouštět a zakazovat jakékoli pokuty, a zasahovat proti policejním nebo soudním řízením zaměřeným proti těm, kteří chtějí „společně s domorodci vydělávat peníze, získat lepší život - nikdo nechce žít mezi stromy, chtějí také auta a byty jako my, ale Evropané je nutí žít jako divoká zvířata tím, že budou trvat na tom, aby dodržovali své tradice, které nevedly k ničemu jinému než k chudobě. Amazonie jim nepatří, patří nám. Ne domorodcům, ani Evropanům, ani Američanům, ale nám, nám všem. Pánové, pokračujte, dny kriminalizace pokroku skončily.“

