Nespravedlivý status quo v Izraeli vyhovuje jak Palestinské správě, tak izraelské vládě. Odnášejí to tvrdě obyčejní Palestinci

16. 5. 2021









Podrobnosti v angličtině ZDE

Funguje to obyčejně takto: Dojde k zvýšení násilí, Izrael přejde od leteckého bombardování k dělostřeleckému a pak k pozemním akcím. Počet mrtvých roste, než nakonec dojde k příměří, které vyjednají USA a Egypt. Vrátí se klid, Hamas je uspokojen, že se znovu prosadil jako hlavní obránce palestinského odporu, Izrael je spokojen, že "posekal trávník" a omezil vojenské schopnosti Hamasu. Návrat k normálu, za určitou dobu se to mechanicky opakuje. Tentokrát je to ještě horší, protože dochází k násilí mezi Izraelci a Palestinci v samotném Izraeli.Co asi čekali židovští Izraelci od arabských občanů, většina z nichž jsou muslimové, jak že budou reagoval na hluboce urážlivé akce izraelských úřadů v Jeruzalémě na posvátných místech, což vyvolalo nynější krizi. Co si mysleli, že se stane, poté, co v roce 2018 Netanjahu schválil "zákon o izraelském národě", který potvrdil, že v Izraeli mají právo na sebeurčení jen židé, a odebral arabštině její oficiální status?Touha navrátit se k statu quo bude mocná. Je to vidět na snaze Joea Bidena udělat jen absolutní minimum a vrátil se k své ostatní agendě. A palestinské vedení je také plně oddáno nynějšímu statu quo. Také dospělo k názoru, že vyřešit tento konflikt je nemožné a nynější situaci mu vyhovuje, umožňuje mu fungovat jako skupina s výsadami, má mezinárodní status v očích OSN, EU a USA.Tento cyklický vzorec funguje velmi dobře i pro Netanjahua. Jen před několika dny mu hrozilo, že přijde o moc a vznikne opoziční vládní koalice s dvěma arabskými stranami. Byl by to naprosto nový začátek, integrace palestinských občanů do života Izraele. Ale jakmile začaly dolétat rakety Hamasu, vznik této koalice je vyloučen.Jediní lidé, kteří nemohou zapomenout, jsou ti, kteří s tímto násilím žijí každý den, ti, pro něž je status quo nesnesitelný: obyčejní Palestinci. Kdyby byly role obráceny, izraelští židé by to taky nesnesli. Právě proto řekl bývalý izraelský premiér Ehud Barak hlubokou pravdu, když uvedl, že kdyby se narodil jako Palestinec, bezpochyby by se stal bojovníkem.