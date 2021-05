Izrael a Palestina směřují do nezvládnutelné krize, varuje šéf OSN

17. 5. 2021

V Gaze bylo usmrceno dalších 42 Palestinců a Hamas odpaluje další rakety do Izraele Erupce izraelsko-palestinského konfliktu směřuje do "nezvládnutelné bezpečnostní a humanitární krize", varoval generální tajemník OSN po dni vážné eskalace konfliktu, kdy izraelské letecké údery usmrtily v Gaze 42 Palestinců. Byl to nejvražednější den od začátku tohoto konfliktu před týdnem. Padesát Palestinců bylo zraněno.

Konalo se mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN a velvyslanci a ministři zahraničí požadovali příměří a žádali, aby obě strany respektovaly mezinárodní humanitární právo. Avšak neexistují vůbec žádné známky ani dočasného příměří, které by dovolilo zdravotníkům vyhrabat lidi - živé i mrtvé - z trosek vybombardovaných budov."Boje hrozí zatažením Izraelců i Palestinců do spirály násilí s ničivými důsledky pro obě komunity i pro celý region," řekl v Radě bezpečnosti António Guterres. "Má to potenciál vyvolat nezvládnutelnou bezpečnostní a humanitární krizi a dále podpořit extremismus, nejen na okupovaných palestinských územích a v Izraeli, ale v celém regionu."Koordinátor OSN pro mírový proces na Blízkém východě Tor Wennesland shrnul výsledky minulého týdne: 950 izraelských leteckých úderů v Gaze usmrtilo 181 Palestinců včetně 52 dětí. Za totéž období usmrtilo více než 2900 raket odpálených Hamasem a palestinským Islámským džihádem 10 lidí v Izraeli, včetně dvou dětí.Wennesland uvedl, že 40 škol a čtyři nemocnice bylo v Gaze úplně nebo částečně zničeno a zlikvidováno bylo také 18 budov včetně čtyř výškových budov, v jedné z nich byly kanceláře sdělovacích prostředků. Norský diplomat také varoval před dopadem ztráty dodávky elektrického proudu v Gaze."Přerušení dodávky elektrického proudu vedlo k poklesu čištění pitné vody a zpracovávání splašků, což postihuje statisíce lidí. Zdravotnictví v Gaze nebude schopno se postarat o osoby zraněné během tohoto násilí, zejména, protože nemocnice nemají dodávku elektrického proudu ani palivo pro generátory."V Gaze se záchranáři v neděli dopoledne zoufale snažili vyhrabávat raněné i mrtvé z trosek tří bombardovaných budov. Izraelské bombardování vytvořilo kráter, čímž zablokovalo jednu z hlavních silnic vedoucích do Šify, největší nemocnice v Gaze.V sobotu izraelské letecké údery usmrtily osm malých bratranců, kteří s maminkami oslavovali svátek Eid.Premiér Netanjahu řekl v americké televizi CBS, že se Izrael "snaží minimalizovat civilní oběti". Nevysvětlil, proč Izrael zlikvidoval dvanáctipatrovou výškovou budovu, kde byly kanceláře světových sdělovacích prostředků včetně tiskové agentury Associated Press. Později Netanjahu dodal, že prý Hamas měla v budově výzvědnou jednotku. Associated Press a další zpravodajská média používající tuto budovu uvedly, že nezaznamenaly žádné důkazy o možné přítomnosti Hamasu.Podrobnosti v angličtině ZDE