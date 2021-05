Je zapotřebí zrušení apartheidu v Izraeli

19. 5. 2021

V úterý se konala na palestinských územích okupovaných Izraelem i mezi Palestinci žijícími v samotném Izraeli generální stávka. V Izraeli se jí účastnilo překvapivě velké množství Palestinců. Channel 4 News k tomu interviewovaly jednoho jeruzalémského knihkupce:







Od minuty 5.50



Mahmoud Muna, majitel knihkupectví: Tohle je poprvé v mém životě, abych to řekl upřímně, kdy my Palestinci máme znovu pocit, že jsme propojení, předkládáme všichni v podstatě stejné požadavky. Žádáme svobodu, žádáme o ukončení tohohle rasismu, této diskriminace, tohoto apartheidu, který nás postihuje všechny stejným způsobem, i když jsme zeměpisně roztříštění, ten apartheid nás konečně sjednocuje. A tak to působilo dnes v ulicích Betléma a Ramallah, v Jeruzalémě, myslím, že naposledy byli Palestinci takto sjednocení v roce 1936 za britské vlády. Takže jsme konečně sjednoceni. A já doufám, že naše požadavky jsou jasné a zjevné pro mezinárodní společenství i pro Izrael, který nás okupuje už příliš dlouho.



Moderátor Channel 4 News Matt Frei: Máte tuto jednotu mezi obyčejnými lidmi. Jak to proměníte v politickou jednotu? Ani Fatah, ani Hamas, ti to nejsou, že?





Mahmoud Muna: No, upřímně řečeno, já si myslím, že v této situaci už nejsou relevantní. Určitě ne Fatah. Politikové se teď konečně musejí podívat do ulic. Musejí se podívat do zrcadla a musejí najít kontakt s lidmi. Musejí se podívat na nás. My máme také politické předáky v zahraničí, na to nesmíme zapomínat. Ti jsou s námi dnes také jednotni. Ti se také chtějí vrátit domů. Takže doufám, že v další etapě budou političtí předáci Palestinců řešit naše problémy reálným způsobem a spojí se s námi a promění naši jednotu v jednotu, která je spojí v politické éře.



Moderátor: Jedna věc je, že vy jste měli mít tento měsíc, v květnu, volby. A prezident Mahmúd Abbas je zrušil. Řekl, že je zrušil, protože lidé ve východním Jeruzalémě nemohou hlasovat v dostatečném počtu. Ale co si o tom myslíte?



Mahmoud Muna: No, já jsem se v životě neúčastnil žádných voleb.



Moderátor: Vy jste v životě v žádných volbách nehlasoval?



Mahmoud Muna: Mně už je skoro čtyřicet, Izrael nám nedovoluje hlasovat v Jeruzalémě, protože my tu bydlíme, ale nejsme občané Izraele, takže podle zákona my nesmíme hlasovat v izraelských volbách a tím pádem jsme byli vyloučeni z velkého množství voleb v Izraeli, a my nemůžeme hlasovat ani v Palestině, protože Izraelci nedovolují Palestinské správě, aby uspořádala volby ve východním Jeruzalémě. Takže já musím demonstrovat v ulicích. Můj hlas není slyšen. Mě nikdo nezastupuje. Je mojí povinností jít do ulic a způsobit, aby můj hlas byl slyšen.



Moderátor: Kdyby dnes byly volby, a naposledy jste tu měli volby před sedmnácti lety, kdyby dnes byly volby na Západním břehu, v městě Ramallah, kdo by ty volby vyhrál?



Mahmoud Muna: To je obtížná otázka. Vlastně nevím. Palestinci jsou opravdu okupovaní a opravdu chtějí někoho, kdo je bude hájit. Mezinárodní společenství se na Palestince vykašlalo. Nebrání je. Tak Palestinci hledají strany nebo vojenská křídla v palestinském systému, které by je hájily. Takže přirozeně někteří tito extremisté nějaké hlasy Palestinců dostanou. Ale já taky doufám, že se Palestinci vrátí zpět k našemu dědictví liberální a sekularistické společnosti a budou také hlasovat pro lidi, kteří nás dokáží zastupovat v rámci tohoto paradigmatu.



Moderátor: Slova "liberální" a "sekularistická" člověka zrovna nenapadají, když řeknete slovo Hamas.



Mahmoud Muna: No, to je problém Hamasu, to není můj problém. To teď není můj problém. Můj problém je teď jak se ubránit před izraelskou agresí. Organizace pro osvobození Palestiny, která zastupuje všechny Palestince, hovoří o liberálním a sekularistickém státě. To je reprezentace pro palestinský lid.



Moderátor: Byla role Hamasu během posledního týdne posílena?



Mahmoud Muna: Možná ano, možná ne. Musíme počkat. Uvidíme, jestli Izrael povolí volby v Jeruzalémě, abychom to mohli změřit. Problém ale není ve skutečnosti Hamas. Problém není tato nejnovější vlna násilí. Podívejte se, mezinárodní společenství, Human Rights Watch, Amnesty International, izraelské lidskoprávní organizace, označují Izrael za systém apartheidu. Musíme začít hledat řešení pro tento problém. Tohle je ten hloubkový problém, který opravdu dělá pro nás, Palestince, ze života peklo. Jsme okupováni už příliš dlouho, 73 let, a už to stačilo.

