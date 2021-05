Izrael versus Hamás: Oběsit, nebo zastřelit?

Demografické změny v Izraeli samy od sebe vytvářejí to nejlepší podhoubí pro tamní "iliberální" obrat. Menší porodnost sekularizovaných vrstev spojených původně s evropskými migranty vybavenými slušným kulturním kapitálem a značně kosmopolitním světonázorem představuje sama o sobě klíčový faktor úpadku kdysi úctyhodné hlavní opoziční Izraelské strany práce. A kulturně často méně zušlechtěné "vlastenectví" konzervativních rodin sabrů (Židů narozených v Izraeli) - a Bibi je první z nich mezi izraelskými premiéry - sabrů, kteří už často nehovoří žádným cizím jazykem, nebo jen špatně, spolu s vlnou autoritářsky vychovaných přistěhovalců z Ruska nasměrovalo židovský stát politickým směrem, jehož všechny "krásy" můžete vidět během zatím poslední krize v Gaze docela jasně. Pozorujete kult osobnosti populistického premiéra úporně stíhaného korupčními skandály, který v boji o politické přežití podněcuje otevřený protiarabský rasismus, ale také zuřivě a bezhlavě štve své příznivce proti médiím - čímž se ovšem nijak výrazně neliší od českého dotačního odkláněče ve Strakovce, od hradního vyvěšovače, ale paradoxně ani od zaťatých zastánců "palestinské věci". Po celém světě zkrátka platí, že kdejaký nenávistný hňup si s radostí kopne do médií.

Amid the deep political crisis in Israel and particularly during the Gaza crisis many Israeli journalists are a target for attacks, threats and intimidation just for covering the news or expressing their views. My colleague @RMatsliah talked about the threats she received. Watch: pic.twitter.com/scZnPyOSNP