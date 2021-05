Zajímavá podpora Pavla Rychetského Igoru Střížovi

25. 5. 2021 / Boris Cvek





Ministryně spravedlnosti Marie Benešová, zástupkyně hradních zájmů ve vládě, totiž uvažuje právě o normalizačním vojenském prokurátorovi Igoru Střížovi. Samo o sobě to zní celé dost podivně, ale Igor Stříž je už deset let náměstkem Pavla Zemana, což aspoň pro mne je obstojnou zárukou kontinuity. Nemluvě o tom, že předseda Rychetský, který Zemana v pořadu jasně chválil bez jediné výtky (a tzv. kauzu Černín prohlásil za promlčenou), v podpoře Stříže šel až k tomu, aby veřejně hájil vojenskou prokuraturu z dob normalizace (a dělal to skutečně naléhavě až emocionálně).

Samozřejmě: Babišova vláda by zavřela ústa všem kritikům vynuceného odchodu Pavla Zemana, kdyby jmenovala do funkce nejvyššího státního zástupce Lenku Bradáčovou. To by byl vskutku husarský kousek. Ale i jmenování Igora Stříže by snad mělo stačit k tomu, aby byl zajištěn Pavlem Zeman udaný směr, což znamená také a zejména udržet paní Bradáčovou na místě vrchní státní zástupkyně v Praze.

Doufejme, že o změně na postu nejvyššího státního zástupce rozhodne ještě tato vláda a nikoli vláda řízená Hradem. Igor Stříž by mohl být v takové situaci dobrým kandidátem. Splňuje jistě všechny formální podmínky, zaručuje kontinuitu, zastává se ho člověk jako Rychetský – a po jmenování nové vlády by snad Hrad neměl mít už tu sílu, aby po tak krátké době poručil své vládě odvolání čerstvě jmenovaného šéfa veřejné žaloby.