Gaza: Proč bombardují knihkupectví? A pomozte mi mám izraelskou raketu v posteli!

23. 5. 2021

: K obrovské míře ničení se dostaneme za okamžik. Musím ale říci, že jazyk, který používá americký ministr zahraničí, o nutnosti vytvořit v Izraeli dvojstátní řešení, je naprosto nedůvěryhodný, jak pro Palestince, tak pro Izrael. Musejí najít nějaký jiný jazyk. Je zapotřebí nového myšlení o tomto procesu. Pokud to má vůbec fungovat. Pokud by se tato krize měla stát skutečnou příležitostí pro změnu. Protože pokud se to nestane, to, co se tu teď dělo, se bude jen opakovat.Žena: "Našla jsem to přímo tady, u zdi, až ke skříni. Když jsem si uvědomila, co to je, byla jsem šokována. Začala jsem křičet, Pomozte mi! Mám doma raketu! Pomozte mi!"

Raketa proletěla zdí. A odstranili ji oknem.







Nedaleko, poblíž islámské univerzity, je největší knihkupectví v Gaze. Pět pater, teď proměměných v trosky. "Knihy jsou zdrojem vzdělání a na jejich základě utváříme svou totožnost," tvrdí tento plakát:





Kemal Hannan: "Nikdy."





Tohle je další z těch záhadných izraelských terčů bombardování. Tohle bývalo zdejší největší knihkupectví. Také to bylo středisko pro výuku cizích jazyků, je ironické, že se tu vyučovala i hebrejština. Byla tady také malá mešita. Proč muselo být toto knihkupectví vybombardováno, to nikdo neví.Domu vedle se podařilo částečně uniknout. Už tam začali opravovat, je tam oční optika pana Hanana. Kemalu Hannanovi je 53 let. Vystudoval optické inženýrství ve Frankfurtu. Mohl zůstat v Německu, ale rozhodl se před 21 lety vrátit do Gazy."Když začnou Izraelci bombardovat knihkupectví, jako to tady vedle, o čem to pro vás svědčí?""Říká mi to, že nás chtějí zlomit. Signalizují nám, že nejsme lidmi.""Ale oni vás nezlomili."Zničená hromádka brýlí je symbolem v regionu, kde se nikdo neodvažuje pohlédnout dál než za nynější příměří. Politická krátkozrakost je tu všude.Hamas zdůrazňuje všude své taktické politické vítězství. Nad Palestinskou správou na Západním břehu - vojenským pochodem. Ale k tomuto ničení by tu nedošlo, kdyby bývali nereagovali na boj o Jeruzalém. Jejich signálem v této vojenské minipřehlídce: "Nás musíte brát vážně!" Pokaždé, když dojde k bojům, jsou jejich rakety o něco lepší, a Izrael se cítí o něco zranitelnější.Avšak Hamas se izraelské armádě nikdy nemůže vyrovnat. Takže: co dál? Jaký je jejich velký plán? Neřeknou. A tak odpověď zůstává stejně jako prádlo na šňůře - visí v teplém místním větru.* * *Je nutno zdůraznit, že ani Izrael, ani Palestinci nemají zrovna dobré politické vůdce. Na palestinských územích a na Západním břehu, neměli volby už sedmnáct let! Tady v Gaze zvolili Hamas, ale Hamas neuznává Izrael. V Izraeli měli za poslední dva roky čtvery volby, ani jedny z nich nevytvořily použitelnou většinu. Možná se brzo budou konat páté volby, Premiér Netanjahu si tímto teď zajistil trochu víc času v úřadě, ale také čelí dvojímu trestnímu stíhání za korupci, takže by mohl skončit ve vězení, stejně jako jeho předchůdce, premiér Ehud Olmert. Takže je tady spousta politické nejistoty. Nic z toho není v této chvíli zrovna povzbuzující. A pokud problém nebude vyřešen, tohle zabíjení bude pokračovat.Zdroj v angličtině (video) ZDE