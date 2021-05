Myanmarská armáda vraždí mládí země, svět před tím zavírá oči, Rusko s vrahy zahajuje těsnou spolupráci

23. 5. 2021 / Fabiano Golgo

22letý Hlyan Phyo Aung byl studentem stavebního inženýrství. Ráno 27. března byl jedním ze statisíců mladých lidí v Myanmaru, kteří se při celonárodním protestu dožadovali ukončení vojenského puče. Připojil se k protestu ve svém rodném městě Magway. Brzy byl obklopen po zuby ozbrojenými vojáky, z nichž jeden mu nařídil, aby mu ukázal ruce.Když to udělal, voják Hlyan Phyo Aunga střelil do pravé paže. Voják mu také utrhl kus ruky. „Takže, kde je teď tvoje maminka?“ posmíval se voják, měl na mysli Aung San Suu Kyi, vůdkyni svržené civilní vlády v Myanmaru, kterou nazývají „matkou“.

Od převzetí moci 1. února páchá myanmarská armáda teror po celé zemi. Bez ohledu na to se vrchní velitel letectva junty Maung Maung Kyaw bez problémů zúčastnil v Rusku výstavy HeliRussia, která předvádí ruské vojenské vrtulníky. Rusko v březnu uvedlo, že chce navzdory puči posílit své vojenské vazby s Myanmarem, a ruský náměstek ministra obrany Alexander Fomin se setkal s předákem vojenské junty generálem Min Aung Hlaingem. Uvedli, že myanmarská delegace bude s ruskými činiteli jednat o více než 20 megaprojektech, včetně nákupu zbraní a vojenského materiálu.









Ale Hlyanovo mučení tím ještě neskončilo. Přistoupil k němu další voják a vystřelil několikrát na jeho druhou ruku. Když se Hlyan už nedokázal zvednout a spadl dopředu, několik dalších vojáků ho opakovaně kopalo do obličeje.To by skončilo Hlyanovou smrtí, kdyby na jeho obranu nepřiběhla skupina asi 15 dalších demonstrantů. Když vojáci pokračovali v bití své bezmocné oběti, někteří z demonstrantů se vrhli na Hlyanovo bezvědomé tělo, aby bití zabránili.Tato neúspěšná záchrana vedla k zatčení všech těch, kteří přišli Hlyanovi na pomoc.Hlyanovi musel být amputován zbytek ruky u zápěstí a také přišel o možnost používat svou levou ruku. Také nemůže používat svou levou nohu, do níž mu vojáci střelili osmkrát. Levá noha mu také bude muset být amputována. Student má také dvě zranění po kulce na pravém stehně a utrpěl vážná trvalá zranění obličeje.Lékaři ve vojenské nemocnici nebyli schopni léčit Hlyonavy oči, poškozené střelbou těsně u jeho obličeje, protože vláda odmítla jeho léčbu povolit.Hlyan Phyo Aung je nyní v očích režimu, který ho na celý život zmrzačil, zločincem. Byl obviněn z podněcování podle paragrafu 505a trestního zákoníku a za odpor proti vládě mu hrozí až tři roky vězení.Tento student třetího ročníku stavebního inženýrství je nyní ve vězení (na fotografii je se svou matkou) a bez jakékoli léčby. Kyaw Zay, propuštěný ze stejného vězení dne 14. dubna 2021, uvedl, že situace ve vězení je naprosto děsivá. Zranění zadržovaní jsou tam s otevřenými ranami, někteří se střelnými zraněními bez lékařské pomoci. Kyaw Zay svědčí, že mladí zadržovaní, kteří byli zatčeni za účast na protestech, jsou opakovaně biti, mnozí prosili stráže, aby je raději zabili, protože už to nemohou snášet. Jídlo je jen jeden krajíc chleba s vodou denně. Mnozí byli ubiti k smrti, Kyaw Zay viděl, jak jsou z vězení denně odnášeny mrtvoly.