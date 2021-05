Je nepravděpodobné, že by mělo s únosem letadla Ryanairu do Minsku Rusko cokoliv společného

24. 5. 2021





Moderátorka: Myslíte si, že Rusko vědělo o unesení tohoto letadla předem?



Sir Tony Brenton, britský velvyslanec v Moskvě v letech 2004-2008: Myslim si, že je to hodně nepravděpodobné. Lukašenko se v každém případě snaží udržovat si od Putina odstup a tohle nemá charakteristiky operace, kterou by Rusko ochotně podpořilo. V této chvíli to vypadá, že Rusko s tím nemělo nic společného, takže reakce Západu se bude muset soustředit na Bělorusko, jakkoliv by chtěly západní mocnosti reagovat na Rusko. A to bude mít ten dopad, že to zatlačí Bělorusko více do náruče Ruska. Což samozřejmě bude Moskvě velmi vítané.



Moderátorka: Takže jak myslíte, že by na to EU měla reagovat?

Myslím, že bude vydáno velmi silné prohlášení, a bude následovat určitá forma sankcí. Pravděpodobně v oblasti letectví. Hovoří se o zákazu běloruských aerolinií Belavia, jejich letů v Evropě, hovoří se o zákazu letů do Běloruska. Nemyslím, že bude přijato něco víc. Z důvodu, který jsem právě uvedl, že lidi nechtějí zatlačit Bělorusko příliš daleko do náruče Ruska.Ale povšimla jsem si v pondělí ráno, že i Wizzair pozměnil svou leteckou trasu kolem běloruského vzdušného prostoru. Je to překvapující a rozumné?No, myslím si, že je velmi nepravděpodobné, že by tohle Bělorusko udělalo dvakrát. Lze ale chápat důvody pro opatrnost. Ano, očekávám, že se tak zachová i mnoho dalších leteckých společností.Nezmínili jsme se o muži v ohnisku tohoto všeho, o Romanu Protasevičovi. Co se stane s ním? Kdo se postará teď o jeho zájmy?Jak všichni víme, v běloruských věznicích se dějí ošklivé věci. Je to ale jako s Putinem a s Navalným. To, že je Protasevič tak viditelný, hádám, že ho to ochrání před extremnějším zacházením, jehož by se jinak stal obětí. Doufejme. A EU a svět budou požadovat, aby bylo s Protasevičem zacházeno řádně. Aby byl propuštěn. Zuřivost naší rétorické reakce, když zdůraznime, že tohle je velmi špatné, že to sledujeme, a tak dále, Bělorusko má se Západem stejně už špatné vztahy, už je postiženo sankcemi, a tak dále, ale ono není reálně v jejich národním zájmu to zhoršit. Říká se, že Lukašenko má osobní antipatie vůči Protasevičovi, na druhé straně oni nebudou chtít svou mezinárodní izolaci ještě více zhoršit.Zrovna čtu v tiskových agenturách, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Moskva nebude spěchat s posouzením toho, co se stalo. A řekl, že běloruské úřady daly najevo, že jsou ochotny spolupracovat při jakémkoliv vnitřním vyšetřování.No, to je vlastně dobrá zpráva. Protože Kreml žádné prohlášení k tomu nevydal. Odkázal dotazy na mezinárodní organizaci letecké dopravy. Kreml si v této věci dává hodně pozor. Jejich instinkt je, že důsledek této aféry může mít jedině prospěch pro Rusko.Takže říkáte, že se verbálně bude hodně protestovat, ale příliš mnoho se toho neudělá, ze strachu, že by se Bělorusko zahnalo do náruče Ruska?Je to zjevně důležitá věc. Ale tu zuřivou verbální reakci nebagatelizujme. To bude signál pro běloruské úřady i pro ruské úřady, že Západ to bere vážně.Lavrov také řekl, že očekává, že běloruské úřady budou jednat transparentně a vpustí do země vyšetřovatele a že to je naprosto rozumný přístup.Lavrov běloruské úřady v této etapě neodsoudí. Tomu, co říká, on sám nevěří a já tomu nevěřím a vy tomu nevěříte. Rusko má v Evropě dnes velmi málo přátel. Bělorusko je jednou z těchto zemí. Rusko je nehodí přes palubu. Na druhé straně, jak říkám, Rusko se do toho opravdu nechce hlouběji zaplést.Zdroj ZDE (audio) od minuty 26 . Publicistický pořad rozhlasu BBC Radio 4, World at One, 24.5.2021