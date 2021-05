Psi dokáží detekovat nákazu covidem za méně než za vteřinu

24. 5. 2021



V neděli 23.5. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR zaznamenalo 197 denních nákaz. (O víkendu se řádně netestuje, zdravotníci jedou na chatu.) V ČR do 23.5. zemřelo 30 028 lidí. V nemocnicích je 820 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 658 092 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí. Češi se hromadně chystají přivézt nákazu z dovolené v Chorvatsku.

Dosud bylo v ČR první dávkou očkováno 3 422 560 lidí, druhou dávkou 1 175 400 osob. Údaje o počtu očkování v neděli 23.5. nebyly zveřejněny.



- V ČR se mohou na očkování nyní registrovat lidé od 35-39 let, z idiocie, sobectví a hloupého individualismu to většinou ignorují. Zájem o registraci je o polovinu nižší než u lidí starších 40 let. Hloupí Češi si neuvědomují, že svým neodpovědným ignorantstvím ohrožují na životě své spoluobčany. Netuší také, jak je zjevné ze silně postižených zemí jako Indie, že na nové varianty nyní umírají i mladí lidé.

- Ze studie vydané v pondělí vyplývá, že lidé nakažení covidem vydávají zvláštní zápach, který dokáží cvičení psi identifikovat s vědeckou přesností. Zatímco lidé mají v nose jen asi 5 milionů čichových receptorů, psi jich maji 300 milionů. Ze studie vyplývá, že psi dokáží identifikovat nákazu covidem v 94,3 procentech případů. Laterální testy jsou spolehlivé v 58 - 77 procentech případů, PCR testy v 97,2 procentech případů. Jenže psi identifikují covid okamžitě, čímž jsou daleko efektivnější než PCR testy. Vycvičit psa na zjišťování covidu trvá 10 týdnů. Jsou odměňováni pamlskem nebo míčkem, když identifikují covid správně nebo když ignorují předmět, který není nakažený covidem. Psi jsou cvičeni pomocí triček, ponožek a roušek, které věnovala veřejnost a zdravotnici, někteří z nichž měli pozitivní test na covid. Psi jsou k rychlé detekci užiteční především na letištích.



- Bývalý britský premiér Gordon Brown varoval, že svět musí rychle poskytnout vakcíny zemím třetího světa, jinak se odtamtud i do zemí prvního světa rozšíří nezvládnutelné nové varianty covidu, které se vyhnou vakcínám. Alarmující je situace zejména v Africe, africké země nemají infrastrukturu pro zjišťování rozšíření nákazy ani pro genetické sekvenování, tak se vůbec neví, jaká je tam situace, kolik lidí je tam nakaženo, kolik lidí umírá a jaké se tam šíří varianty covidu. Těmto zemím je nutno rychle pomoci s vybudováním řádné infrastruktury.





- V Japonsku se šíří hněv poté, co Mezinárodní olympijský výbor tvrdil, že Japonsko musí pro úspěšný průběh Olympijských her "činit obětí". Většina Japonců je kvůli covidu ostře proti pořádání olympijských her.



- Británie zaznamenala za posledních 24 hodin 5 úmrtí na covid. Průměrná denní úmrtnost na covid za posledních 7 dní klesla na 7 úrmtí denně. Počet hospitalizací také poklesl, i když sedmidenní průměr nákaz stoupl o 11 procent na 1801.



- Ukrajina zaznamenala nejnižší denní nárůst nákaz, 1334, je to nejnižší počet od srpna 2020. Ukrajina s 41 miliony obyvatel patří k nejpostiženějším zemím v Evropě, s 2,2 miliony nákaz a 49 436 úmrtími. Pouze asi 1 milion Ukrajinců byl očkován první dávkou.



- Tchajwan kritizoval Světovou zdravotnickou organizaci, že podlehla nátlaku Číny a nepozvala ho na jednání jeho komise.



- Počet mrtvých v Indii překročil 300 000. Za posledních 24 hodint tam bylo registrováno 4454 úmrtí. Počet denních nákaz tam stoupl o 222 315. Celkem je v Indii registrováno 26,75 milionů nákaz a počet úmrtí 303 720.



- Počet denních mrtvých ve Francii poklesl na 70, je to nejméně za 7 měsíců.



- Spojené státy proočkovaly 285 720 586 vakcín.



- Na Mount Everestu vzniklo ohnisko nákazy covidem. Nakaženo bylo nejméně 100 horolezců a podpůrných zaměstnanců.



- Itálie proočkovala 30 milionů vakcín. Téměř 10 milionů Italů je očkováno oběma dávkami.



- Počet nákaz v USA výrazně poklesl, vyvolává to optimismus, že očkování zamezuje vážnému průběhu covidu i šíření viru.



- Brazílie zaznamenala dalších 1899 úmrtí. Celkem v Brazílii zemřelo 448 208 osob. Počet nákaz v sobotu vzrostl o 76 490 a nyní je celkem 16 047 439. Bolsonaro přišel o popularitu. Mnozí Brazilci uvažují o tom, že by jejich příbuzní nezemřeli na covid, kdyby nebylo Bolsonara.



- Země v jihovýchodní Asii, Thajsko, Malajsie, Vietnam a Singapur, které dosud zvládaly koronavirus efektivně, se nyní zoufale snaží potlačovat nová ohniska nákazy. Experti varují, že tyto země musejí efektivněji očkovat své obyvatelstvo. V Thajsku se šíří nákaza ve věznicích.



- Celkem bylo globálně nakaženo 165 163 197 osob, Denní nárůst nákaz je 560 116. Celkem na covid zemřelo 3 394 727 osob, denně umírá 11 127 lidí. Celkem bylo očkováno 1648 milionů lidí, denně se očkuje 27,8 milionů lidí.

