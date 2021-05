"Preemptivní obrana" před Hřibem, aneb Jak chytit laušmaniázu

26. 5. 2021 / Karel Dolejší



Názor, že se diktátorské Bělorusko, kde část populace vyšla do ulic na protest proti zfalšování voleb, "legitimně brání" únosem exilového novináře s polským pasem z mezinárodního civilního letu, otevírá Ruské federaci vynikající příležitost dotáhnout do konce i otevřeně vyslovené hrozby ohledně únosu pražského primátora Zdeňka Hřiba či starosty Řeporyjí Pavla Novotného a jejich souzení v Rusku - a to na základě putinských zákonů o zákazu porušovat státní monopol na výklad "Velké vlastenecké války".