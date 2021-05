Chování mužů v mocenských pozicích

27. 5. 2021 / Marie Heřmanová

Je smutné, pokud se v aktuální debatě okolo kauzy Feri pořád objevuje názor, že motivací jít s těmito věcmi ven může být to, že je před volbami, že on je politik, v pozici moci a nějak zajímavý a že toto je motivace ho obvinit a kdyby byl no name týpek, tak by se to nestalo, atd. atd. Jenže ono je to naopak - muži v pozici jako je Dominik Feri prostě mají dojem, že automaticky mají na něco právo a že je opravňuje k takovému chování.