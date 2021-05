Stovky tisíc lidí vyšly do ulic protestovat proti Bolsonarovi poté, co prohlásil, že amazonský čaj dokáže vyléčit covid-19

30. 5. 2021 / Fabiano Golgo



Brazilský krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro ohromil národ v televizním projevu, ve kterém tvrdil, že čaj z carapanaúba, saracura nebo jambu - rostlin, které se vyskytují v Amazonii - je lékem na covid-19! I když je Bolsonaro proslulý šířením falešných zpráv, tento kapitán brazilské armády si nyní vymyslel nový domorodý indiánský kmen: Balaios. První falešný indiánský kmen Brazílie. Řekl, že tento (neexistující) kmen má imunitu před covidem-19, protože pil tyto čaje. „Nezemřel ani jeden indián z kmene Balaio. Vůbec žádný!“ V tom má pravdu, protože je nemožné, aby někdo zemřel, pokud ten kmen neexistuje ...

V silném symbolickém hlasování se spojily indiánské organizace a oficiálně vyhlásily Bolsonara za „osobu bez hodnoty“, což je nejhorší možná definice od původních obyvatel Jižní Ameriky. Znamená to, že ten člověk nemá duši, a proto je „méně důležitý než zrnko písku". Poslední takovéto hlasování domorodých obyvatel Brazílie proběhlo v roce 1974, kdy byl udělen tento titul zlatokopovi, který provedl masakr celého kmene a osobně uřízl hlavu tříleté holčičce. Vrah později obdržel čestnou medaili od brazilské armády, která postavila územím zmasakrovaného kmene dálnici.







Předák původních obyvatel Brazílie vydal oficiální sdělení, že v žádné části světa neexistuje a nikdy neexistoval kmen zvaný Balaio a že domorodci nepoužívají proti koronaviru žádný čaj. Také odsoudil Bolsonara za to, že indiánským kmenům nedodal vakcíny, a ostře ho kritizoval i za podporu ilegálních dřevorubců a zlatokopů, kteří kteří ničí Amazonii a vytvářejí blokády, v jejichž důsledku trpí indiáni hladomorem.Stovky tisíc Brazilců vyšly do ulic v 190 městech na protest proti prolhanému Bolsonarovu projevu o neexistujícím indiánském kmeni. Nesly hesla Fora Bolsonaro (Pryč s Bolsonarem) a Genocida. Stalo se to poté, co vyšetřovací komise v Kongresu zjistila, že Bolsonaro odmítl 100 milionů dávek vakcín nabízených společností Pfizer poté, co od nich ignoroval 12 e-mailů, již v srpnu loňského roku. Kdyby ty vakcíny přijal, Brazílie by byla nejproočkovanější zemí světa.Ukázalo se také, že Bolsonaro odmítl poslat do Amazonie kyslíkové nádrže, ignoroval dokonce i nabídku amerických letadel, která by přivezla potřebné nádrže pro intubaci pacientů. Jeho odmítnutí vedlo k tomu, že více než 6 tisíc lidí zemřelo udušením.