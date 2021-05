Rozhovor Britských listů 394. Jak někteří Češi nevědí, že nemají sexuálně šikanovat ženy

1. 6. 2021









Skandál ohledně údajného sexuálního šikanování, které páchal Dominik Feri, otřásl Českou republikou. Jenže to není zdaleka jediný problém. Víte, že co do rovnosti platů mezi muži a ženami je podle Světového ekonomického fóra Česká republika na 101. místě na světě? Proč? A kdo přinesl do České republiky ono iracionální pohrdání úsilím, aby měly ženy stejná práva jako muži? O tom hovoří Jan Čulík s Josefem Švédou, autorem pozoruhodné knihy o vzatích Čechů ke Spojeným státům "Země zaslíbená, země zlořečena". Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 2. června 2021.







