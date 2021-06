Miloš Zeman mezinárodně poškozuje pověst České republiky

28. 6. 2021 / Jan Čulík









ČR se zrovna často nedostává do mezinárodních zpráv. I informace o tornádu na jižní Moravě proběhly anglosaskými médii jen velmi zběžně, daleko více se soustřeďují na kolaps činžáku na Floridě, což je zřejmě ospravedlnitelné, vzhledem k tomu, že tam velmi pravděpodobně zahynulo až 150 osob.







Jenže zprávy o záměrně urážlivých výrocích, které pronáší česká hlava státu, se do médií dostávají. Česká republika potřebuje mít v zahraničí dobrou pověst, ne špatnou, protože její existence a poměry v ní už přes čtyři sta let - bohužel - závisejí na rozhodování ze zahraničí. Není pozitivní, že se po údajném rasistickém incidentu spojeném s fotbalistou Kúdelou v Glasgow rozšířilo soudě podle poměrů ve školách mezi skotskými teenagery přesvědčení, že Česko je typickým příkladem rasismu, a to pak bylo potvrzeno a posíleno informacemi o úmrtí Stanislava Tomáše "znehybňovaného" policií v Teplicích, kterýžto případ stejně jako i předchozí úmrtí Romů v rukou policie české úřady zametají pod koberec.







No a teď k tomu přistupují, naprosto bezdůvodně, senilně nenávistné výroky MIloše Zemana. Samozřejmě, mnoho lidí v České republice není jak Zeman a nevystupuje tak. Bohužel, Zeman je zvolený představitel českého národa a ze zahraničního pohledu vrhá to, co Zeman říká na Česko velmi problematický stín. Není dobré, když se zpravodajství o Zemanových výrocích objevuje v tiskových kancelářích, jako je Reuters. Vytváří to dojem o královstvíčku, o němž v důsledku jeho nesrozumitelného jazyka skoro nikdo nic neví, ale zjevně se zbláznilo.... Dojem je to možná nesprávný, ale šíří se...





Na tom, jak Zeman poškozuje mezinárodně dobré jméno České republiky, opravdu záleží... (JČ)





Andrew Stroehlein, Human Rights Watch: Český prezident Zeman má dlouhou historii idiotských a urážlivých výroků, které naprosto ochromují jak vážnost jeho úřadu, tak mezinárodní postavení jeho země. Tentokráte se opravdu překonal...













Český prezident Zeman tvrdí, že ho také iritují sufražetky, MeToo a pochod homosexuálů Prague Pride... V minulosti se rasisticky vyjadřoval o Romech, činil extremistické výroky o muslimech a "vtipkoval" o vraždění novinářů. Ten člověk je prostě zosobněná nenávist.















Zeman, který často vyjadřuje nemainstreamové názory, reagoval na otázku ohledně zákona, který tento měsíc schválilo Maďarsko a který zakazuje šíření materiálu ve školách, o němž se usuzuje, že podporuje homosexualitu a změnu pohlaví. Tento maďarský zákon je terčem silné kritiky maďarských opozičních stran, lidskoprávních organizací a mnoha členských zemí EU. Na summitu EU minulý týden řekl nizozemský premiér Mark Rutte maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, aby respektoval práva menšiny LGBT, anebo z EU odešel.



Více než polovina ze 27 členských zemí EU se proti novému maďarskému zákonu postavila, Česká republika však nikoliv. Zeman se vyjádřil, že odsouzení tohoto zákona se rovná zasahování do vnitřních záležitostí dané země. Čeští prezidenti mají omezenou výkonou moc,avšak Zeman a jeho předchůdci měli a mají silný vliv na veřejnou debatu.