Izraelské okupační síly zahájily ve východním Jeruzalémě sérii demolicí

1. 7. 2021

V úterý izraelské síly zahájily demolici palestinských obchodů v oblasti al-Bustan, která se nachází v okupované jeruzalémské čtvrti Silwan. Buldozery za asistence izraelských vojáků zatím zničily jedno řeznictví. Zatímco probíhala demolice, vojáci proti místním obyvatelům a palestinským aktivistům nasadili pendreky a slzný plyn, informuje Al Džazíra.

čas čtení 1 minuta

Podle Palestinského červeného půlměsíce byli při potyčkách s vojáky zraněni nejméně čtyři Palestinci.



„Hovořili jsme s rodinou, která vlastnila řeznictví v Silwanu, a ta uvedla, že jakmile izraelské síly dorazily, napadly ji slzným plynem a dalšími donucovacími prostředky; došlo k násilnému zahájení demolice. Nejde ale pouze o tento podnik. V této čtvrti je demolicemi ohroženo asi dvacet dalších obchodů,“ uvádí reportér Al Džazíry Harry Fawcett.



Izraelští vojáci stříleli také gumovými projektily, aby dav naštvaných Palestinců rozprášili. Mezitím z megafonů na mešitách zazněl apel, aby se místní obyvatelé shromáždili k ochraně svých domovů, jak uvedli očití svědkové.



V první polovině června jeruzalémský úřad místní samosprávy vydal obyvatelům oblasti al-Bustan ve čtvrti Silhan sérií příkazů k demolicím. Postiženo bylo 13 rodin – tedy zhruba asi 130 osob – které dostaly lhůtu 21 dnů na evakuaci, přičemž své domovy měly zbourat samy. Ti, kdo tak neučiní, musí za náklady na demolici zaplatit zhruba 6000 dolarů.



„Takhle to v okupovaném východním Jeruzalémě chodí. Rodiny dostanou 21 dnů na to, aby samy zbouraly svá obydlí, anebo – jakmile tato lhůta vyprší – to za ně udělá úřad místní samosprávy a ještě jim za to udělí pokutu,“ vysvětluje Fawcett.



Fawcett dodává, že izraelské zákony palestinským rodinám u soudu komplikují podání odvolání proti demolicím.

Celý článek v angličtině ZDE

0