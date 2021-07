"Perfektní bouře": Pacienti nakažení covidem umírají na černou plísňovou infekci

2. 7. 2021

Oslabené plíce a imunitní systém způsobují, že jsou pacienti stále častěji zranitelní vůči nákaze vážnými plísňovými infekcemi



Minulý měsíc vyvolala poplach vlna dosud vzácných černých plísňových infekcí, jimiž byly postiženy tisíce kriticky nemocných pacientů na covid v Indii. V Indii bylo registrováno 7200 případů tzv. mukormykózy, většinou u pacientů trpících cukrovkou anebo oslabeným imunitním systémem. Státy po celé Indii začaly vyhlašovat epidemii "černé mykózy" u pacientů nakažených covidem.



Toto plísňové onemocnění má padesátiprocentní smrtnost. Postihuje pacienty nejprve v nose, ale plíseň pak pronikne do mozku a často se dá léčit jen velkým chirurgickým zákrokem, odstraněním oka či části lebky nebo čelisti. 219 pacientů v Indii na mukormyozu zemřelo. Šíření černé plísně se spojuje s přílišným užíváním steroidů při léčbě koronaviru, které oslabují imunitní systém. Na vině je také v Indii široce rozšířená cukrovka. Mukormykózou byli také postiženi pacienti na ventilátorech, v důsledku vlhkosti.

Mukormykózy způsobují zárodečné buňky plísně, které se nacházejí v půdě a v organické hmotě, lidé je většinou vdechnou ze vzduchu. Plíseň vstoupí do těla a projeví se kolem nosu a očních důlků, způsobí, že nos zčerná a pokud tomu není zabráněno, pronikne do mozku. Zdraví lidé se plísni většinou ubrání, nikoliv však lidé s nefunkčním imunitním systémem. ZDE



Nyní vědci varují, že po celém světě se u pacientů vážně nemocných na covid vyskytla plísňová onemocnění. Takové případy jsou i v Británii.



Kromě steroidů dávali lékaři pacientům nakaženým na covid často i preventivně širokospektrální antibiotika.



Avšak součinnost oslabených plic, poškozených covidem, poškozeného imunitního systému a prospěšných i škodlivých bakterií zlikvidovaných antibiotiky způsobil, že kriticky nemocní pacienti byli vystaveni plísním.



I před pandemií byl v Indii výskyt černé plísně asi sedmdesátkrát vyšší než jinde na světě.



Vědci jsou nyní znepokojeni šířením dalších plísňových infekcí, způsobovaných patogeny včetně patogenů Aspergillus a Candida auris. Zejména běžná plísňová infekce aspergilóza, která se často vyskytuje v součinnosti s chřipkou, byla zaznamenána u kriticky nemocných pacientů na covid od USA po Británii, ve Francii, v Pákistánu a v Indii.



Z recenze 19 observačních studií hospitalizovaných pacientů nakažených covidem z různých zemí vyplynulo, že celkový výskyt pulmonární aspergilózy byl 13,5 procent u 1421 pacientů, v rozsahu od 2,5 procent do 35 procent. Navzdory široce užívaným protiplísňovým lékům téměř polovina nakažených pacientů zemřela.



Aspergilózu je velmi obtížné diagnostikovat, protože je zapotřebí dělat vzorek tekutiny z plic, což se dělá v Evropě a v USA, ale ne jinde. Lékaři nechtějí tekutinu z plic pacientů odebírat, protože u nakažených pacientů covidem je ta tekutina sama nakažlivá.



Podrobnosti v angličtině ZDE





