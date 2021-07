Jak Německo bojuje s únavou z očkování

7. 7. 2021

V Německu roste počet rušených očkovacích termínů.

Dochází k tomu právě v době, kdy kvůli šíření varianty delta roste význam druhé dávky.

Vláda plánuje nahradit reklamní kampaň s účastí politiků a zdravotníků jinou s celebritami a influencery, aby se pokusila přesvědčit nerozhodnuté a skeptiky.

čas čtení 4 minuty

Ve vakcinačních centrech přibývá rušených termínů, zatímco varianta delta se dál šíří. Jak je možno dosáhnout stádní imunity?, ptá se Oliver Pieper.

Heslo očkovací kampaně v posledních šesti měsících zní "Německo se vyhrnuje rukávy". Německá vláda utratila 25 milionů eur za plakáty, televizní reklamy a online reklamy - a zrovna teď by si Němci měli vyhrnovat rukávy více než kdy jindy.

Německo s více jak 56 % obyvatelstva naočkovanými jednou dávkou a 39 % plně očkovaných se velkými kroky blíží ke klíčovému bodu v boji s pandemií: Bodu, kdy lze naočkováním 85 - 90 % populace dosáhnout stádní imunity. Takového cíle lze ale dosáhnout jen tehdy, pokud skeptici a odmítači budou přesvědčeni a nechají se očkovat.

Až dosud se to vládní kampani nepodařilo.

Podle zakladatele a ředitele společnosti MediaAnalyzer Steffena Egnera kampaň nedosáhla na lidi, kteří jsou nejistí nebo předpojatí. Jeho firma se dotazovala 500 lidí na dopad vládní očkovací kampaně. Egner uvedl, že na základě výsledků by dal vládní kampani trojku nebo čtyřku, protože nepodpořila ochotu očkovat se mezi těmi, kdo pochybují.

Jen každý pátý z nerozhodnutých oceňuje televizní reklamy, protože obsahují sdělení, které k nim emočně nepromlouvá. Takovýmto lidem je třeba říci, že očkováním znova získají svobodu, tvrdí Egner.

Zdá se, že navzdory kampani, v jejíž účinnost mnozí věří, se Německem šíří únava z očkování a očkovací centra hlásí rušení rezervací termínů, zejména u druhého očkování. Podle údajů z regionu Severní Porýní až na 6 % domluvených termínů se nikdo nedostaví.

V Berlíně byl v posledních týdnech zrušen nebo odložen každý pátý očkovací termín. Červený kříž hlásí také rušení termínů v Sasku. V Braniborsku také roste počet nevyužitých termínů pro druhé očkování, stejný trend potvrzují ministerstva zdravotnictví ve spolkových zemích Dolní Sasko a Meklenbursko-Západní Pomořansko.

Předseda berlínské pobočky Červeného kříže Mario Czaja navrhuje pokuty za neúčast na domluveném očkovacím termínu ve výši 25-30 eur. V soukromých ordinacích už jde o běžnou věc. Někteří vládní představitelé tento přístup podporují.

Avšak ministerstvo zdravotnictví spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko v Düsseldorfu tvrdí, že trend může mít řadu příčin - a v některých případech se naopak snaží nechat se naočkovat tam, kde nemusejí čekat.

Vzhledem k potenciální nakažlivosti a závažnosti onemocnění vyvolaného variantou delta, která již představuje nejméně polovinu nových případů onemocnění COVIDem v Německu, se druhé očkování stává ještě mnohem důležitějším než dříve - a vyhýbání se mu může mít fatální následky. Mezitím vláda již dokonce uvažuje dopředu - o třetím očkování na podzim či v zimě.

Lidé z vysoce rizikových skupin nepotřebují příliš motivovat k vakcinaci. Ale někteří politici chtějí zřídit bonusový systém, který by získal skeptiky. V USA byli nerozhodnutí přesvědčováni prostřednictvím koblih, marihuany a dokonce i loveckých lístků.

Christine Aschenbergová-Dugnusová z FDP navrhla volné vstupenky do zábavních parků nebo muzeí pro ty, kdo se nechají očkovat.

Ale Stefan Schultz-Hardt z Německé psychologické společnosti se takových návrhů obává. Podle něj i když se pobídky mohou ukázat jako účinné, jsou ve skutečnosti kontraproduktivní. "Zdá se to signalizovat, jako by docházelo k čemusi pochybnému a že lidi je třeba odměňovat za účast. Může to posílit oponenty a lidi, kteří jsou nerozhodnuti, se mohou více přiklonit na druhou stranu."

Všichni experti se shodují, že Německo se nyní musí zaměřit na nerozhodnuté a skeptiky, ale také souhlasí s tím, že snaha získat zaťaté antivaxery je zbytečná.

Vláda se chystá rozjet novou reklamní kampaň s účastí celebrit a influencerů. Snad se jí podaří uspět tam, kde politici a zdravotníci neuspěli.

Podrobnosti v němčině: ZDE

1