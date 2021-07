Proč publikuje Deník N nebezpečný rozhovor jak s bláznem?

3. 7. 2021

Koronavirus: Britští vědci protestují proti ležérnímu přístupu Johnsonovy vlády



I v ČR šíří stále v zdánlivě odpovědných médiích (Deník N) pošuci nebezpečné tvrzení, že v případě covidu o nic nejde, že je třeba nechat společnost "promořit". I mladí lidé nakažení covidem však v obrovských počtech trpí dlouhým covidem. Kromě toho při "promořování" společnosti hrozí vznik variant, které se vymknou vakcínám. Deník N zveřejnil nebezpečný a neodpovědný rozhovor s problematickým "odborníkem" Tomášem Vymazalem a odmítl zveřejnit kritickou reakci epidemiologa Václava Hořejšího, který napsal v Lidovkách.cz:



"Se zájmem (a s rozpaky) jsem si 16. června přečetl obsáhlý rozhovor s docentem Tomášem Vymazalem v Deníku N. Pan docent v něm uvádí řadu tvrzení, která nejsou v souladu se skutečností, nebo jsou přinejmenším kontroverzní, a tak bych je rád korigoval. Deník N mi však reakci odmítl otisknout a proto jsem se obrátil na Lidovky.cz."



No, co je to za přístup? Proč Deník N ohrožuje nesmysly životy lidí a odmítá je korigovat?



Napsal mi k tomu jeden čtenář: Rozhovor jak s bláznem v Deníku N:



"Posílám pozdravy z Bohémie, kde se nikdy nic nezmění a nikdo se z ničeho nepoučí. Zoufalá země. Tento člověk, pan docent, řídí covidovou agendu (článek jsem odemkl):

Pokazit se může cokoliv, říká lékař a šéf intenzivní péče z Motola, který radí ministerstvu s covidem



Od té doby jsem dostal asi pět emailů z Deníku N, přesvědčujících mě, abych si ho předplatil. Odpovídám, i když to nikdo nečte, že v žádném případě nebudu podporovat médium, které šíří nebezpečné nesmysly. (JČ)



Británie s obrovským nárůstem nákaz varianty delta (od nuly na více než 90 procent za 10 týdnů) je pozoruhodnou Petri miskou koronavirové situace. K tomu, co se děje, a proč je postoj britské vlády špatný, profesorka Christina Pagel:





We are at almost 30,000 daily cases again - numbers last seen in mid December.



Británie zaznamenává rekordní nárůst infekcí variantou delta u mladých lidí. Navzdory tomu chce Boris Johnson, plně pod vlivem ultrapravičáků, zrušit veškerá karanténní opatření. Potíž je, že statisíce mladých lidí se stanou obětí dlouhého covidu.



Profesorka Christina Pagel je jen jednou z četných vědců-odborníků, kteří ostře kritizují Johnsonovu idiocii. Citujeme z jejích výroků na Twitteru:



Británie nyní denně zaznamenává skoro 30 000 nových nákaz. Je skoro stejný počet jako v prosinci 2020. Nárůst je nyní 70 procent případů týdně. To znamená, že se nákazy zdvojnásobují každý devátý den a v den konečného rozvolnění 19.7. bude mít Británie více než 100 000 nákaz denně.



Múže se to zdát neuvěřitelné, ale v zemi je stále asi 25 milionů lidí, kteří nejsou před covidem chráněni (jen 50 procent obyvatelstva je plně očkováno).



Očkování nárůst nákaz zpomalí, ale v nadcházejících třech týdnech to bude mít jen malý dopad. I kdyby se růst nákaz zpomalil na 50 procent týdně, bude to pořád 80 000 nákaz denně dne 19.7.



Kdo se stává terčem nákaz? Hlavně mladí lidé - zejména děti školního věku a lidi kolem dvaceti. Nejvyšší míra nákaz je ve věkové kategorii 15-29 let, nákazy ale nyní rostou nejrychleji v kategorii 5-14 let.



V Anglii je počet ohnisek nákazy ve školách už skoro stejný jako v prosinci 2020 a v týdnu do 24. června bylo v izolaci mimo školu skoro 400 000 dětí.



Ve Skotsku je nejvyšší nárůst nákaz ve věku 20-24 let. Nedávný nárůst 2000 nákaz byl způsoben fotbalem, zejména zápasem Anglie-Skotsko.



Počet lidí v nemocnici je stále nízký, daleko nižší, než by byl bez očkování. Avšak počet hospitalizací roste.



Počet úmrtí taky roste, i když je stále velmi nízký. To je dobré a je to většinou způsobeno očkováním.



Johnsonova vláda tvrdí, že na růstu infekcí už nezáleží, protože vazba mezi nákazami a hospitalizacemi a úmrtími byla zrušena. A že to nevadí, když se bude nákaza šířit mezi dětmi a mladými lidmi.



S tím silně nesouhlasím. Pět důvodů:



1. Hospitalizace a úmrtí jsou daleko nižší, než by byly bez očkování. Ale stoupají - a jestliže překročíme hranici 100 000 nákaz denně, mnoho lidí stále ještě velmi vážně onemocní a někteří zemřou. Kromě toho jsou nemocnice už nyní pod tlakem a nepotřebují další tlak.



2. Dlouhý covid. Britský vládní statistický úřad informuje o tom, že milion lidí ročně žije s dlouhým covidem a 385 000 lidí trpí dlouhým covidem déle než rok. 634 000 lidí konstatovalo, že to záporně ovlivňuje jejich každodenní život.



I 7 procent dětí ve věku 2-15 let a 12 procent mladých lidí ve věku 17-24 let má příznaky déle než 12 týdnů.



Takže na každý milion nákaz můžeme očekávat 100 000 - 200 000 mladých lidí žijících s dlouhým covidem



3. Sociální deprivace. Počet nákaz je nejvyšší a počet vakcinací nejnižší v sociálně deprivovaných oblastech, kde lidé častěji končí v nemocnicích a dostávají dlouhý covid. Děti v sociálně deprivovaných oblastech trpí více nepřístupností školního vzdělávání. Dopustíme-li strmý nárůst infekcí, vážně to zhorší sociální nerovnost.



4. Nové varianty. Každá nová nákaza poskytuje možnost vzniku nových mutací. Varianta delta ze rozšířila z 0 na 90 procent nákaz za 10 týdnů. Jak budou děti propadat nákaze, jakékoliv mutace, které pak mohou nakazit jejich očkované rodiče a přátele těchto rodičů, budou mít výhody výběru.



5. Nákazám je ale možné zabránit. Máme bezpečné a efektivní vakcíny. Pfizer je schválen pro děti nad 12 let a testuje se očkování dětí pod 11 let. Máme vynikající očkovací program, ale ještě neskončil. Vláda nechává věci destabilizovat jen kvůli dvěma měsícům.



Je to záměrná vládní volba nechat nakazit miliony mladých lidí.



S naším vynikajícím očkovacím programem a lepším opatřením pro ochranu veřejného zdraví můžeme lidi proočkovat, ne je nechat nakazit - a vyhnout se tak záporným dopadům infekce.



Namísto toho se vláda rozhodla nechat rozšířit infekci.





Je to strašlivý plán.







PS. K tomu se mezitím objevila kritika, že kromě 50 procent očkovaných Britů je prý nutno též vzít v úvahu imunitu, kterou mají lidé, kteří covid prodělali. Potíž je, že na rozdíl od imunity získané očkováním je imunita po prodělání nákazy značně problematická.



