Bývalý vrcholný poradce Borise Johnsona pokračuje v brutálních útocích proti němu

5. 7. 2021

Poté, co v pondělí v podvečer Boris Johnson oznámil, že plánuje naprosté rozvolnění koronavirových karanténních opatření dne 19. července, přestože počet nákaz v Británii drasticky stoupá a sám Johnson přiznává, že 19.7. bude v Británii denní nárůst infekcí 50 000 (Johnson tvrdí, že se s koronavirem "musíme naučit žít" - kolik mrtvých to bude, neuvedl), jeho bývalý vrcholný poradce Dominic Cummings na to dál reaguje ostrou kritikou:

Dominic Cummings: Číslo 10 (tj. v Downing Street, tedy úřad premiéra) znovu ohledně covidu v chaosu, ignoruje vědecká doporučeni i data, ochrana hranic je fraška, ruší nošení roušek namísto očkování mladých, nezveřejnil žádný plán proti novým mutacím. Chcete porozumět tomuto Nákupnímu vozíku? (při slyšení v parlamentě charakterizoval Cummings Johnsona jako člověka bez plánu, který jen obsesivně sleduje média a řítí se bezcílně ze strany na stranu jako nákupní vozík v chodbičce supermarketu).

No10 chaos on covid again, ignoring scientific advice+data, border farce, focus on lifting masks instead of vaccinating young, no variant vaccine plan public… Want to understand The Trolley? https://t.co/TlSu4gzIgH pic.twitter.com/oToJbxvlHA — Dominic Cummings (@Dominic2306) July 5, 2021 Cummings dále o Johnsonovi píše:

Boris Johnson přepisuje ve své mysli realitu každou chvíli znovu podle požadavků okamžiku. Lže - tak drze, tak přirozeně, tak pravidelně - že u něho neexistuje žádný reálný rozdíl, tak, jak je tomu u normálních lidí, mezi pravdou a lžemi. Boris vždycky říká lidem jen to, co chtějí slyšet, a nikdy to nemyslí vážně. Vždycky říká: "To si nepamatuju", když mu to připomenou, a málokdy "lže". Boris nedůvěřuje NIKOMU, ani členům vlastní rodiny, ale skoro nikdy nemá nic nikomu za zlé. Obětuje kohokoliv pro svou kariéru, ale přesto se chce udobřovat s lidmi, kteří ho podrazili. Klidně zneužije kohokoliv pro cokoliv, ale je zdvořilejší než většina vrcholných politiků vůči nízkým podřízeným. V úřadu premiéra mu absolutně nikdo nedůvěřuje, přesto ale má obrovskou schopnost způsobit, aby ho lidi litovali. "Je mi ho opravdu tak líto jako mého bývalého boyfrienda, nenávidím se za to, ale nemohu si pomoct," řekla v zoufalství jedna pracovnice po zvlášť děsivém jednání. Boris Johnson žije téměř tak spokojeně v chaosu jako Floyd Mayweather, ale celý den je v panice ohledně toho, co o něm píší média. Někdy se srovnává s historickými giganty (Oktavián je jeho oblíbenec) a pravidelně přiznává, že je to naprosto absurdní, že zastává funkci premiéra. Je absolutně beznadějný, pokud jde o byrokratické konflikty a každou místnost, do které vstoupí, okamžitě zkoumá ohledně toho, kde je fyzická cesta úniku.

