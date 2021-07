Co je vám, doktore?

2. 7. 2021 / Petr Haraším

Aktuálně má ČR v kategoriích nad 60 let symbolických 666 000 nenaočkovaných lidí

Česká strategie očkování pod vedením hnutí ANO nabrala ten správný volební směr. Směr nutného vítězství nebo alespoň udržení se u moci pro Jediného. Proto je celá Babišova očkovací strategie tak záměrně řízený chaos. Pokud bude ON odstaven od moci i přes neumírající transZemanovu podporu, tak Trumpův udatný marš na Kapitol máme i u nás. Hnutím Ano zní ryčné: „přísaháme na Tvé dotace věčné“. ANO Přísaha to jistí traktorem ze zadních pozic. Smělý traktorista již vyryl první volební brázdy. Kdopak asi pilně ryl a sázel? A kdo bude sklízet a konzumovat? Velkozelinář? Velkouzenář? Velkohrabiš?

Něco z nedávné nevábné historie působení bývalého ministra pronajímatele skladů a nebytových prostor pana Arenbergera. Pochopitelně byl vybrán z nikdy nekončících smělých řad odborníků hnutí ANO. Pokoušel se hloupě vymanévrovat z problému neočkovaných seniorů. Nebylo mu jasné, proč neubývající řady neubývají. Snažil se černě očernit praktické lékaře, že očkují záměrně a schválně mladší ročníky, aby… aby co? Aby vládě zavařili a nechali seniory záměrně úpět v covidové nejistotě? Aktuálně má ČR v kategoriích nad 60 let symbolických 666 000 nenaočkovaných lidí. No, málo to zrovna není. Není. Jaksi se to neslučuje s neustálou mediální masáží o tom, jak očkujeme „nejvíce nejlépe“. Odkdy že se kategorie 80+ a 70+ očkují? Co tak termíny od 15. ledna 2021 a 1. března 2021? Nic? Opravdu je téměř půl roku málo? Organizace BISOP již v lednu varovala před tím, že starší ročníky nemusejí ryze internetovou registraci k očkování zvládnout. Nezvládly. Vládní past sklapla a příliš mnoho starších lidí tam stále úpí. Bohužel, mnohdy jsou ponecháni v osamění, aniž se jim dostalo státní očkovací pomoci.

Ministr Arenberger chtěl tyto vládě nelichotivé řady Zapomenutých prověřit. Možná měli praktičtí lékaři málo vakcín? Potlesk v pozadí i v popředí.

A toto je hodno si zapamatovat: „Právě ordinace praktických lékařů budou spolu s nemocnicemi pro následující fázi očkování zásadní“, podle Arenbergera z vlády ANO. Velkokapacitní centra jsou pro budoucnost nejistá. To ovšem v honu za nemovitostmi ve shonu a spěchu zapomněl na kvapem blížící se Velký volební Říjen. Obrovská centra skončí, až je Babiš dostatečně marketingově vytěží. Voliči musí vidět, že očkování šlapalo. Starší ročníky jistě pochopí.

Praktici měli být druhým mocným pilířem očkovací národní strategie národa českého. Právě proto se mnozí zájemci hlásili o očkování ke svým lékařům. Tam to přeci znají, tam je pan doktor. Vláda praktikům přenechala část nejstarších ročníků a větší část mladších chronických pacientů. A toto jsou ony mladší ročníky, po kterých tak naivně pátral bývalý ministr Arenberger.

Pokračuje detektivní Akce s označením Senior. Ministerstvo hledalo a zkoumalo, proč ve frontách u praktiků ubývají sedmdesátníci, ale nikoli osmdesátníci. To je zas nějaká ta pyramidální záhada. Pan Arenberger dále perlil. Zde je jeho vyjádření v nahé nahotě : „Jak jsme dostali signály, tak většinou byli zapsáni pacienti, kteří byli registrováni u konkrétního praktického lékaře a přitom ještě nebyli osloveni, zda o očkování mají zájem. Ve spolupráci s praktickými lékaři teď čistíme fronty““. Aneb Viktor Čistič zaměstnancem ministerstva. Snad jen čistí jména na seznamech a do větších akcí se nepouští. Prověřují se fronty a škrtají se jména těch, kteří se zapsali, protože se nechtějí očkovat? Nebo už jsou tam, odkud neexistuje nazpět? Jaké papírové fronty prověřují, když žijeme ve věku Babišova digitálního Česka? Vždyť přeci byl v tom Estonsku a tam to všetko digitálně zařídil.

Ministr Arenberger si dál skálopevně stál za tím, že v nedostatku vakcín to není, že nepřející praktičtí lékaři očkují schválně mladší ročníky. Vzal si hoch ponaučení od šéfa. Vyvrací nelichotivé pravdy a utvrzuje národ v nesmyslných lžích.

Mega turbo očkování v Babišově podání praktiky zahání

Velká očkovací centra jsou mezitím plně naplňována vakcínami. Chápejte, senioři, chronici v lenivých řadách u praktických lékařů, výsledky musí být vidět a na vás jaksi svítí méně marketingového světla. Sorry jako, sorry. Ministr Arenberger už pozapomněl na svá čestná slova a hnal starší ročníky od jejich praktických lékařů, kterým sliboval to i ono. Hybaj do velkých očkovacích Babiš center. Web nekompetentního ministerstva zdravotnictví odhodlaně pláče nad změnami registrací, ale když ministr míní, tak huš babi a dědo do centra. Hole, hůlky a fofrklacky připravit a usmívat se u vchodu. Vybudoval je pro vás váš premiér Babiš, ať víte koho volit. Je to ten, co pózuje na trapných fotkách a fotečkách. Čau. Zapomeňte na své praktické lékaře. Jsou pomalí, moc pomalí.

Počty

Česko je stále v očkování pod průměrem EU. Proč tomu tak je? Protože se premiér Babiš rozhodl. Rozhodl, že vakcíny se budou sysliti pro velká marketingová očkovací centra. Ostatní mají smůlu. Praktičtí lékaři, senioři, chronici a imobilní zájemci, máte vakcínového peška. Vakcíny budeme dodávať tam, kde marketingoví poradci řeknou. A ti řekli, že na očkování musí být vidět. Copak je vidět do ordinací praktických lékařů?

Podle mediálních výstupů Márových kouzelníků to opravdu vypadá, že očkujeme ďábelsky rychle a jedna skupina plně naočkovaných střídá druhou. Vypadá to tak až do doby, kdy se na data kouknou statistici. Děkujeme, Hoši z ANO, nejsme poslední. Děkujeme. O fous, ale nejsme. Data jsou data. Rumunsko, Bulharsko a Slovensko jsou na tom přeci hůř. Volte Babiše, zařídil to. K 20. květnu se chlubil ministr Arenberger, že očkujeme rychleji a rychleji a ještě rychleji rychleji. Kdy že to mělo být naočkováno 70 % obyvatelstva? Nechci malovat Motýle na zeď, ale vypadá to, že tam lžou všichni. Všichni a povinně. Povinně a hrdě. Rychle a zběsile.

Praktičtí lékaři měli slet. Nebyl to slet, byla to konference. Nebyla to konference, byla to obžaloba vlády a Babiše. Shrnuli známá fakta, která jsou opravdu známá, viz výše, níže i v dalších zdejších článcích. Málo vakcín, vakcíny jen vybrané a jen pro někoho a pro jistotu v nepraktickém hektickém balení. Pacienti se mnohdy nedočkali a dostali poslední pivní pomazání od mazaného Zemana. Kelímek piva bez piva ovšem se svíčkou uvnitř coby připomínka obětí Covidu? Vážně? Šmouhy po nedůstojné hradní „pijetě“ nějak nechtějí pustit z dláždění na Hradě českém proruském.

Praktici naději spatřují raději u vakcíny od Pfizeru, který už v lednici vydrží jeden měsíc. Otužilec jeden, jeden měsíc. Nejvíc praktičtí lékaři postrádají dlouhodobou a neměnnou strategii očkování proti Covidu 19. Nejsou sami. Nazlobení praktici pak vyslovili osudnou větu: „Že Rada vlády pro zdravotní rizika v čele s premiérem Andrejem Babišem je teď za vše odpovědná.“ Asi neví, že Babiš odpovídá jen za úspěchy, za prohry odpovídá někdo pečlivě vybraný a voličům ladně naservírovaný. Premiér s prezidentem už šíří lavinu obvinění na opozici. Tedy ne na veškerou opozici, jen na tu, která jim demokraticky hodlá „odňát“ mocenské sesle a seslat oba do tenat za mříží.

A už se nedivte, milí praktici, že nebudete mít ani ty naslibované Moderny. Ani Pfizery, i kdyby v lednici vydržely rok. Co vás to napadlo veřejně říkat, že je pan premiér Babiš odpovědný? Jak odpovědný, co odpovědný? Komu odpovědný? Se koukněte na MeSES. Zmizel rychleji než „hovňousek“ Klaus ze studia Radiožurnálu.

Očkování kočkování

Podle premiéra Andreje a ministra Adama (vrací se víc než Lassie a vrtí nadšeně chvostem) je zájem mladších generací o očkování poměrně dobrý, data však oponují, že je nízký. Čemu má pak člověk věřit? A protože byl zájem starších kategorií obrovský až ještě větší, tak rychle musíme spustit i očkování kategorie 16+. Jinak by se mohlo zjistit, že jsme zase lhali. No lhali jsme, lhali, ale kdo by se furt přiznával? Naštěstí máme děti 12+. Nebude to dlouho trvat a už budou na řadě. Což o to, očkovat co nejvíce zájemců je výborné, ale proč při tom tak nešťastně manipulovat a nechávat v očkovacím propadlišti stovky tisíc nenaočkovaných? To se nám zase vymstí. Navíc u kategorií dětí můžeme očekávat nelítostné souboje na ostří kopyt mezi rodičovským antivaxem a zdravým rozumem.

Mladší a nejmladší

Očkování dětí od 12 let se blíží. S nástupem prázdnin nastupuje možnost registrace a následného očkování. Podle zdravého rozumu by měli očkovat dětští lékaři, kteří o dětech mají přesná a detailní data. Ovšem chyba chyba. Zde se neřídíme zdravým rozumem, zde se řídíme politicko-marketingovým zájmem dotačního obra Skrblíka Babiše. Nejprve si nenechají ujít svou marketingovou povinnost opět slavná Babišova očkovací centra megacentra s turboočkováním.

Od září pak dostanou svolení očkovat i pediatři. Ti pediatři, kteří provádějí všechna ostatní očkování u dětí. Ministr Vojtěch jim dokonce povolí Pfizer. Je to pašík. Pardon, pašák je to. Poškrábání za ouškem od majitele bude. Bude.

Když nemohou (nemají čím) očkovat praktici, tak se řešení najde

A jak to lze také kulantně skoulet s očkovacím rébusem? Hejtman Netolický se hlásí a ví. Očkovací centra mají od vlády avizovaný stop stav. Praktičtí lékaři neoplývají dostatkem vakcín. Zájemci jim, na výzvu vlády, migrují do velkých očkovacích center. A protože je hejtmanský zájem, tak vznikají nová krajská očkovací centra, která, pravda, nemají povolení a příslušné kódy od pojišťoven, ale zato mají od kraje politické požehnání a krytí. Očkují tedy jako diví. Praktik nepraktik. Povolení se vyřídí zpětně a všichni, krom praktiků, budou opět spokojeni. Jak si očkovací centrum bez licence od pojišťovny dokáže zajistit pro praktiky nedostatkové vakcíny? Tak, tak, všelijak.

Smutný konec

A čím tedy aktuálně očkují praktičtí lékaři? Jinak řečeno, jak je na tom onen druhý zásadní pilíř české očkovací strategie? Astra je z kola ven. Tu už nikdo nevzkřísí ani defibrilátorem. Nešťastný Cavaleri z EMA může poukazovat na dezinterpretace, jak chce, ale je pozdě. Větu, že Astra není vhodná pro pacienty pod 60 let a už vůbec ne nad 60 let, to by nezvládl ani ten náš Motýle. Ledaže by se Astra přejmenovala třeba na Stellu. O jednorázový vektorový Janssen je nezájem a smutně dodýchává v temné lednici. Uchazeči o Modernu donuceně prchli od praktiků do očkovacích center. Premiér Babiš praktikům sice přislíbil 450 tisíc dávek Moderny, ale sebral jim všechny možné zájemce. Ostatně, jak to dopadlo s dodávkami dávek Moderny, se neví. Pfizer pro praktiky možná a snad bude až na podzim. Ale věřte premiérovi a Vojtěchovi, kteří umí změnit názor maximálně jednou denně a minimálně desetkrát týdně. Moc tomu nepomohlo ani balení po sto kusech, které je pro praktiky příliš velké. Praktici, aby upotřebili všech sto kusů dávek v jednom balení, musí pracně shánět zájemce a strachovat se, že drahocenné vakcíny kvůli politice hloupé vlády budou lít do kanálů.

A tak neslavně dopadl druhý pilíř vládní národní očkovací strategie. Místo stávajících nemocnic a ordinací praktiků si smlsla finanční smetanu a lesk marketingových úspěchů z veřejných zdrojů nákladně budovaná marketingová očkovací centra. Je trestuhodné, jak vláda odstavila na vedlejší kolej praktické lékaře, které ovšem chce využít na podzimní až zimní přeočkování rizikových skupin. Snad se jim na to praktici… nevysmějí. Aby mohli praktici na podzim očkovat, tak se náhle hovoří i o nutnosti vybrat zcela nového distributora vakcín, který by měl za povinnost rozdistribuovávat a rozvážet vakcíny k praktikům i po jednotlivých kusech. Proč takto potřebného distributora nevybrala vláda již před očkováním? Mít zapojený i tento druhý pilíř očkování, tak bychom jistě neryli nosem na konci očkovacího peletonu a neobávali se úderů mocné Delty alias Mutace indické.

A co se bude dít, až velká očkovací centra budou dutě znít prázdnotou a stále bude kolem třech milionů nenaočkovaných českých obyvatel? Bude se dít to, že Babiš, Zeman a vláda ukáží prstem na praktické lékaře a budou řkát a lát: „To oni“! To oni neočkovali! MY jsme jim sehnali, oni neočkovali!

PS: Začátek očkování pro děti 12+ ohlásil premiér ve svém trapně předvolebním pořadu. Ale politika nebo politické body to nejsou, to si nikdo nemyslete.

PS2: Babiš a Vojtěch slavně oznámili, že očkování nejde tak dobře, jak si mysleli, a že se bude očkovat bez registrace a v obchodních centrech. Nikoli u smutných praktiků. Tuhle půjde tudle občan zájemce okolo kolem kol vývařovny s nudlemi a k pečené rýži, smažené rybě a dietní vodňanské kachně na pórku, jako bonus dostane i jednu dávku neidentifikovatelné vakcíny. Samozřejmě po odborné konzultaci s lékařem za pultem a po aplikaci od pečlivě vyškolené kuchařky.

PS3. Volte mne, vašeho Motýle, všechno jsem zařídil sám, Covid i ten korona virus už dvakrát porazil jsem a národ opýlil jsem. Jsem navždy dotačně váš. Navždy jsem, nech si to všichni zapamatují. Nech… Nech už nás! Nech tě ďas…

